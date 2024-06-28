28 июня 2024, 11:47

Собственницу сгоревшего здания во Фрязине задержали

РИА «Новости»
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Собственницу сгоревшего административно-промышленного здания во Фрязине, в котором погибли люди, задержали. Об этом РИА «Новости» рассказала старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

«В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара во Фрязине <…> задержана собственница административно-промышленного здания», - отметила она.

Здание с 2014 года принадлежит жительнице Калуги. Она стала собственницей после смерти мужа. В 2019 года по решению суда умершего супруга признали банкротом, после чего началась процедура реализации его имущества. С 2021 года здание было в ведении организации «Исприн», но в руководстве находились люди из ближайшего окружения задержанной. Поэтому она продолжала получать средства от сдачи в аренду помещений. Предположительно, помещения сдавали в аренду , не убедившись в исправности проводки.

Огонь вспыхнул в здании, быстро распространившись по этажам. В результате погибли шесть человек , по делу задержали двоих человек.

Пожары Фрязино Следственный комитет России
28 июня 2024, 06:28
Мужчину в Москве оштрафовали на 500 рублей за хулиганство у посольства Норвегии
РИА «Новости»
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В Москве мужчина разбил стеклянную дверь здания посольства Норвегии. Пресненский районный суд оштрафовал его за мелкое хулиганство на 500 рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Протокол об административном правонарушении составили в отношении Ильхома Шарипова. Он разбил стеклянную дверь посольства Норвегии и нецензурно выражался. Суд признал мужчину виновным по части первой статьи 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство» и назначил административный штраф на сумму 500 рублей.

С 29 мая россиянам ограничили въезд в Норвегию. В страну стали пускать только к близким родственникам, на работу или учебу. Туристам запретили приезжать даже по выданным до 2022 года визам. Гендиректор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов заявил, что в эту страну ездили ради рыбалки и красивых видов.

Штрафы Дипломатия Суд Приговоры Норвегия Москва
28 июня 2024, 05:47
Бразилия выдала РФ обвиняемую в мошенничестве россиянку
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Из Бразилии экстрадировали россиянку Веронику Лебедеву, обвиняемую в мошенничестве. Об этом заявила представитель МВД РФ Ирина Волк, ее слова передало РИА «Новости».

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Федеративной Республики Бразилии экстрадирована Вероника Лебедева», - сообщила она.

По словам Волк, в РФ Лебедеву обвинили в мошенничестве в области строительства более чем на 67 миллионов рублей.

Ранее Камбоджа выдала российским полицейским россиянина Сергея Волкова. Его обвинили в хищении при реставрации на Соловках. По информации следователей, с 2011 по 2016 год подозреваемый вместе с сообщниками украл бюджетные средства, выделенные Минкультуры России. Сумма ущерба составила более 19 миллионов рублей.

МВД РФ Бразилия Мошенничество Россия
28 июня 2024, 03:48
Сиделка на Сахалине издевалась над пенсионеркой-инвалидом, чтобы изгнать духов
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Правоохранители проверят ситуацию с сиделкой, которая издевалась над пенсионеркой-инвалидом в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил СУ СК РФ по Сахалинской области в Telegram-канале.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям сиделки, а также принято процессуальное решение», - написали в публикации ведомства.

Все началось с того, что местные СМИ распространили видео с домашней камеры. На кадрах сиделка жестоко обращалась с пожилой подопечной. Она не разрешала ей вставать с постели, кидала ее на матрас, заламывала руки, кричала и молилась, чтобы изгнать нечистую силу из бабушки.

Похожая история произошла в тюменской больнице в феврале. Там медперсонал издевался над 89-летней пенсионеркой. Женщина всю ночь лежала на полу палаты, а потом ее привязали к кровати.

Пенсионеры Полиция
27 июня 2024, 23:15
Стал известен организатор терактов в Дагестане
РИА «Новости»
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Группу боевиков, организовавшую теракты в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Об сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

По данным правоохранителей, один из сообщников Османа Омарова рассказал, что именно тот создал преступную группировку, которая была объединена едиными мотивами.

«Стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов», - привел суд заявление подозреваемого в причастности к теракту.

Ранее шестерых сыновей Магомеда Омарова арестовали по статье за мелкое хулиганство. Теракты в Дагестане произошли 23 июня. В результате ЧП погиб 21 человек.

Дагестан Суд Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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