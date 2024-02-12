Собчак отреагировала на приговор Суханову

«Это не просто несправедливость, а гораздо больше. Нет слов. Я выполнила все договоренности, чтобы смягчение было - 7,5 года, за что? Зачем вы ломаете людям жизни? За что такая несоразмерность?» - задалась вопросом журналистка.

В понедельник Хамовнический суд Москвы приговорил Суханова к 7,5 года колонии строгого режима по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Также по семь лет колонии в рамках дела получили Тимур Бигаев и Ариан Романовский.

Следствие установило, что Суханов требовал 11 миллионов рублей за отказ от публикации порочащих сведений в Telegram-канале «Тушите свет». По информации правоохранителей, Романовский и Бигаев работали администраторами канала.