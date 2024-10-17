17 октября 2024, 12:54

«Собакой назвал». Избитый бизнесменом в Якутии школьник обратится к психологам

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Напавший на школьника житель Якутии владеет гостиничным бизнесом. Извинений за побои он не принес, сообщила 360.ru мать пострадавшего подростка.

По ее словам, мужчина имеет судимость, а из тюрьмы он вышел по УДО. В свое оправдание нападавший рассказал, что якобы принял школьника за парня возрастом 18-20 лет, добавила женщина.

«Он ведет себя очень нагло. Зашел на очную ставку, как будто он пуп земли», - подчернула она.

Мать избитого школьника в подробностях рассказала, как все произошло. Она сообщила, что агрессор окрикнул подростка из машины, когда тот шел в школу вместе с подругой, а затем набросился на него с кулаками.

«Этот мужчина выкрикивает из машины: „Ты девочка или пацан?“ На что мой сын отвечает, что он пацан. Потом мужчина выходит из машины, берет его за капюшон и сразу же ударяет его», - заявила женщина.

Она добавила, что неадекватный мужчина некоторое время держал подростка за капюшон, ругался матом и задавал ее сыну вопросы о его одежде и внешности.

«Он в очках, очки отлетают. Подруга тоже испугалась. Потом он очень долгое время его держит и что-то кричит, нецензурная брань <…> И собакой назвал, и всем на свете. Унизил честь и достоинство моего ребенка прилюдно», - объяснила мать учащегося.

В результате ударов у школьника осталась на лице ссадина у виска и синяк на скуле.

«Сейчас начали присутствовать головные боли, мы записались к педиатру, потом к невропатологу. Сейчас будем работать уже с психологами», - заключила жительница Якутии.

Она отметила, что нападавший хотел замять дело и предложил ей 30 тысяч за «примирение сторон», но она отказалась.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Побои», сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Ранее публиковалась информация о том, что мужчина набросился на подростка из-за слишком светлой кофты и фиолетовой куртки. Нападавшим оказался местный житель Андрей Ф.

Якутия МВД РФ Школьники Избиения
17 октября 2024, 11:50
Блогер, бросивший ребенка в сугроб, распродал активы до отъезда из России
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Блогер Сергей Косенко, бросивший двухмесячного ребенка в сугроб и выложивший это в интернет, распродал активы до отъезда из России. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В связи с тем, что <…> Косенко не планировал в ближайшие годы возвращаться в Россию, он перед отъездом из страны принял решение распродать все свое имущество, недвижимость и активы», - заявил он.

На арестованных банковских счетах блогера тоже не оказалось никаких денег.

Косенко объявили в розыск 13 октября. Предположительно, его обвинили в неисполнении родительских обязанностей и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Его адвокат утверждает, что блогер кидал в снег не живого ребенка, а куклу.

В августе стало известно, что Косенко задолжал налоговой более 10 миллионов рублей.

Уголовное дело Блогеры Россия
17 октября 2024, 11:07
Бывшего главного нарколога России отправили в колонию на 7 лет
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В Москве вынесли приговор бывшему главному наркологу России Евгению Брюну по делу о мошенничестве. Он получил семь лет колонии общего режима, сообщила прокуратура столицы.

Помимо этого, подсудимому назначили штраф на 850 тысяч рублей и лишили права занимать руководящие должности на 2,5 года.

Приговор Брюну вынесли в Кузьминском районном суде. Причем наказание оказалось более мягким, чем просила сторона гособвинения, настаивавшая на том, чтобы бывшего главного нарколога посадили на восемь лет.

Брюна и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева задержали в августе 2022 года. Оба обвинялись в мошенничестве. В деле также был третий фигурант - экс-глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров.

Суд Москва
17 октября 2024, 09:54
Высокопоставленных полицейских из Тулы заподозрили в организации незаконной миграции
РИА «Новости»
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Высокопоставленных сотрудников тульской полиции задержали по подозрению в организации незаконной миграции в составе преступного сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В совершении преступления заподозрили заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД по Тульской области и начальника УКОН УМВД по региону.

По версии следствия, полицейские выдавали иностранцам квоты на временное проживание, несмотря на фальшивые сведения об их адресах пребывания и местах работы. За разрешения подозреваемые могли получать денежное вознаграждение.

Следователи проводят обыски по месту жительства задержанных и устанавливают все обстоятельства совершения преступлений.

Ранее в Иркутске задержали представителей двух этнических диаспор, которых заподозрили в организации незаконной миграции. В СК считают, что обвиняемые незаконно выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком и знании законодательства.

Мигранты Следственный комитет России
16 октября 2024, 20:24
Генерал Цоков использовал лудоманию Попова в личных целях
РИА «Новости»
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Генерала Ивана Попова в преступную группировку вовлек генерал-лейтенант Олег Цоков, используя его лудоманию. Об этом сообщил государственный обвинитель в Тамбовском гарнизонном военном суде, его слова привело РИА «Новости».

Будучи осведомленным об увлечении Попова азартными играми и его многочисленных долгах, Цоков вовлек генерала в состав организованной преступной группы. Взамен он пообещал передать Попову автомобиль Geely стоимостью более четырех миллионов рублей.

Следствие считает, что генерал Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных ВГА Запорожской области в порядке предоставления гумпомощи. Стоимость похищенного составила более 100 миллионов рублей, материалы предназначались для строительства инженерных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Суд отказался взять отвод по делу генерал-майора Ивана Попова. К делу не допустили блогера Юрия Подоляку в качестве общественного защитника.

Долги Хищения Суд Военные

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