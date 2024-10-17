«Собакой назвал». Избитый бизнесменом в Якутии школьник обратится к психологам

По ее словам, мужчина имеет судимость, а из тюрьмы он вышел по УДО. В свое оправдание нападавший рассказал, что якобы принял школьника за парня возрастом 18-20 лет, добавила женщина.

«Он ведет себя очень нагло. Зашел на очную ставку, как будто он пуп земли», - подчернула она.

Мать избитого школьника в подробностях рассказала, как все произошло. Она сообщила, что агрессор окрикнул подростка из машины, когда тот шел в школу вместе с подругой, а затем набросился на него с кулаками.

«Этот мужчина выкрикивает из машины: „Ты девочка или пацан?“ На что мой сын отвечает, что он пацан. Потом мужчина выходит из машины, берет его за капюшон и сразу же ударяет его», - заявила женщина.

Она добавила, что неадекватный мужчина некоторое время держал подростка за капюшон, ругался матом и задавал ее сыну вопросы о его одежде и внешности.

«Он в очках, очки отлетают. Подруга тоже испугалась. Потом он очень долгое время его держит и что-то кричит, нецензурная брань <…> И собакой назвал, и всем на свете. Унизил честь и достоинство моего ребенка прилюдно», - объяснила мать учащегося.

В результате ударов у школьника осталась на лице ссадина у виска и синяк на скуле.

«Сейчас начали присутствовать головные боли, мы записались к педиатру, потом к невропатологу. Сейчас будем работать уже с психологами», - заключила жительница Якутии.

Она отметила, что нападавший хотел замять дело и предложил ей 30 тысяч за «примирение сторон», но она отказалась.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Побои», сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Ранее публиковалась информация о том, что мужчина набросился на подростка из-за слишком светлой кофты и фиолетовой куртки. Нападавшим оказался местный житель Андрей Ф.