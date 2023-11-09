09 ноября 2023, 18:39

Снимавших военную технику мужчин задержали в Подмосковье

РИА «Новости»
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Сотрудники военной полиции по подозрению в шпионаже задержали двух мужчин в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника канала, мужчины вышли из электрички на одной из железнодорожных станций и отправились в лес. Там приятели начали делать снимки систем ЗРК, добавил собеседник Mash.

За этим занятием их застал патруль. Фотографов задержали и передали в особый отдел. На допросе они заявили, что заблудились и наткнулись на военную технику случайно. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее в Омской области по подозрению в государственной измене задержали бывшего сотрудника оборонного предприятия, который предложил секретную информацию представителю ФРГ в обмене на немецкое гражданство. По сведениям ФСБ, он вышел на контакты в Германии по своей инициативе.

Шпионаж
09 ноября 2023, 17:49
Соучастникам убийства Дарьи Дугиной запросили сроки в колонии
РИА «Новости»
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Прокурор потребовал приговорить бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и Даниила Чаудхури к шести и двум годам колонии соответственно. По версии следствия, подозреваемые предоставили данные об автомобиле и месте жительства журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате теракта, сообщил ТАСС.

«Прошу приговорить Рыбина к шести годам колонии общего режима, а Чаудхури - к двум годам колонии общего режима», - сказал прокурор.

По данным следователей, Рыбин ответил на объявление безработного Чаудхури, просившего о сборе конфиденциальной информации. В итоге, силовик продал данные о личной жизни Дугиной за 3350 рублей. Свою вину бывший сотрудник правоохранительных органов полностью признал Журналистка Дарья Дугина погибла при подрыве автомобиля в Московской области в августе 2022 года. По версии ФСБ, покушение устроили агенты спецслужб Украины.

Главной подозреваемой стала украинка Наталья Вовк. Два ее пособника уже получили тюремные сроки.

Суд Прокуратура РФ Погибла Дарья Дугина
09 ноября 2023, 17:43
Уголовное дело возбудили против злостного нарушителя ПДД в Москве
РИА «Новости»
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В Москве возбудили уголовное дело в отношении водителя, задержанного в столичном районе Хамовники. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Выяснилось, что он не имел права управлять автомобилем. В прошлом году мужчина уже получал административный штраф за это правонарушение. В настоящий момент его арестовали на 15 суток.

Водителя задержали 8 ноября в Абрикосовом переулке, блокировав проезд. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили, что владелец иномарки совершил около 170 административных правонарушений в течение 2023 года.

Мотоцикл Kawasaki за 150 тысяч рублей конфисковали у повторно севшего за руль пьяным москвича. Ранее он уже совершал подобное преступление. Мотоциклисту выписали штраф, но он его не выплатил и не сдал водительское удостоверение.

ДТП ГИБДД Москва 2023
09 ноября 2023, 17:07
Расследование по делу обвиняемого в растрате экс-замглавы Минтранса завершили
РИА «Новости»
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Минтранса Владимира Токарева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Бывшего замглавы министерства транспорта обвинили в растрате средств в особо крупном размере. Речь дет о 700 миллионах рублей. По данным ведомства, Токарев воспользовался своим служебным положением в «составе организованной группы».

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - уточнили в ведомстве.

Накануне Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о взятке в 1,3 миллиона рублей и превышении полномочий. Он пробудет в СИЗО до 2 января 2024 года.

Следователь во время заседания суда заявил, что Исмаилов и его подчиненный не только получили взятку, но и преследовали предпринимателя. Бизнесмен не хотел возвращать 100 миллионов рублей на приобретение установок для майнинга.

Минтранс РФ Следственный комитет России
09 ноября 2023, 15:17
Судебный отказ ареста участницы Pussy Riot Толоконниковой обжаловали
РИА «Новости»
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Прокуратура Москвы не согласилась с решением Бабушкинского районного суда, отказавшего выдать санкцию на заочный арест участницы и основательницы творческого коллектива Pussy Riot Надежды Толоконниковой*. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда, надзорное ведомство подало апелляцию для пересмотра этого решения.

Уголовное дело в отношении артистки возбудили за публичные действия, оскорбившие чувства верующих. Но никаких подробностей о самом преступлении нет. В марте Толоконникову* уже объявили в розыск.

Следователи подали ходатайство в Бабушкинский районный суд о заочном аресте фигурантки, но эту просьбу оставили без удовлетворения без объяснения причин. Тогда в дело вмешалась прокуратура.

«В суд поступило апелляционное представление на постановление об отказе в удовлетворении ходатайства», - заявили в пресс-службе.

Представлявшие интересы Толоконниковой* юристы отмечали, что их подзащитная уже несколько лет живет в США.

Группа Pussy Riot прославилась в 2012 году после проведения акции под названием «панк-молебен» в московском храме Христа Спасителя. Участниц перформанса, в числе которых была Толоконникова*, приговорили к двум годам лишения свободы. После одной из девушек изменили наказание на условное. Полный срок осужденные не отсидели и вышли по амнистии в декабре 2013 года.

*Надежда Толоконникова внесена Минюстом России в список иностранных агентов.

Суд Прокуратура РФ

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