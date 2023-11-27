27 ноября 2023, 13:45

Слушания по делу предполагаемого организатора дорогих свиданий начались в Москве

РИА «Новости»
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В Тверском районном суде Москвы прошло первое заседание по делу предполагаемого организатора дорогих свиданий с вымогательством в кафе «Кактус Лаундж» Арама Асатряна. Его обвинили в шести случаях вымогательства организованной группой, передал «Коммерсант».

По данным следствия, Асатрян руководил не только группой мошенников, но и заведением, несмотря на оформленную документацию на Антона Ульянова. Правоохранительные органы считают, что по указанию задержанного с мужчинами девушки знакомились в интернете и приводили в кафе. Посетителям приносили завышенный счет и вымогали деньги у тех, кто отказывался платить.

Адвокат Асатряна Сергей Грошев заявил, что его подзащитный не имеет к заведению никакого отношения и вину свою не признает.

Известно, что кафе открыли в прошлом году на на 1-й Тверской-Ямской улице. По данному делу уже задержали сообщников подозреваемого. Асатряна заключили под стражу только в сентябре 2023 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее москвичка помогла «раскрыть» еще одно кафе на проспекте Мира , в которой разводили мужчин на деньги по той же схеме.

Суд Мошенничество Москва 2023
27 ноября 2023, 13:37
Журналистку Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии
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Басманный суд Москвы вынес приговор администраторам ресурса «Адские бабки» Александре Баязитовой и Ольге Архаровой. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.

Женщинам предъявили обвинение в вымогательстве. Архарова получила 4,5 года, а Баязитова - пять лет колонии общего режима.

Басманный суд Москвы вынес приговор администраторам ресурса «Адские бабки» Александре Баязитовой и Ольге Архаровой.

Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.

Прокурор запрашивал журналистке Баязитовой 14 лет тюрьмы, а медиатехнологу Архаровой - 13 лет. Их соучастница, Инна Чурилова, согласилась сотрудничать со следствием и получила четыре года условно. Суд состоялся летом 2023 года.

Трех женщин арестовали и поместили в СИЗО летом 2022 года после заявления топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. Он сообщил, что фигурантки требовали у него значительную сумму денег за то, чтобы негативная информация об Ушакове не появлялась в Telegram-каналах.

Суд Журналистика Москва 2023
27 ноября 2023, 12:13
Мужчину задержали в Москве за попытку кражи 11 миллионов рублей из банкомата
РИА «Новости»
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В Москве задержали мужчину, попытавшегося взломать банкомат и украсть оттуда более 11 миллионов рублей. С учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры, злоумышленника заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным столичной прокуратуры, подозреваемый будучи пьяным решил потягаться силами с банкоматом. Он зашел в отделение одного из банков, изобразил, что моет пол для отвлечения внимания и продумал план действий.

Когда мужчина остался один, он попытался взломать металлическим предметом банкомат, где находилось более 11 миллионов рублей. Злоумышленник открыл нижнюю дверцу и увидел сейф, но тут сработала сигнализация. Тогда мужчина попытался скрыться, но его засекли камеры видеонаблюдения.

Злоумышленнику выдвинули обвинение по части третьей статьи 30 и пункту «б» части четвертой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вину он признал.

Ранее москвич потерял у банкомата миллион рублей на ипотеку. Он не заметил, что устройство вернуло половину вложенной суммы.

Прокуратура РФ Кражи Москва 2023
27 ноября 2023, 11:59
Пожилая жительница Владимира пыталась ограбить банк с помощью страйкбольного оружия
РИА «Новости»
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Двое злоумышленников ворвались в отделение банка во Владимире и потребовали передать им деньги, угрожая персоналу предметами, похожими на оружие. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Прибывшие на место специалисты подтвердили, что предметы, которыми угрожали грабители, не представляют опасности.

«Данные граждане были оперативно задержаны при содействии сотрудников регионального управления Росгвардии и доставлены в отдел полиции», - отметили в пресс-службе.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. При задержании никто не пострадал.

По информации Telegram-канала Baza , грабителями банка оказались 66-летняя пенсионерка и ее 49-летний друг. Они попытались запугать сотрудников финансовой организации пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой.

Ранее вор два раза ограбил квартиру в Красногорске. Злоумышленник притворялся бездомным и ходил под окнами здания, собирая бутылки. Он проник в одну из квартир, украл ювелирные украшения и деньги, а также откусил кусок штруделя, который находился в холодильнике.

Банки Преступления
27 ноября 2023, 11:39
Более трех миллионов пачек контрафактных сигарет изъяли в Москве
РИА «Новости»
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Московская полиция изъяла из незаконного оборота три миллиона пачек табачной продукции без маркировки. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

Подозреваемых в нелегальном изготовлении, хранении и распространении немаркированных табачных изделий задержали. По данным ведомства, преступная группа организовала производство сигарет в Тульской области. Изготовленный товар злоумышленники транспортировали и хранили в Подмосковье.

Во время обысков правоохранители изъяли более трех миллионов пачек контрафактных сигарет. Их стоимость оценили в более чем 350 миллионов рублей.

«Восемь фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении двоих соучастников избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», - рассказали в МВД.

Против задержанных возбудили уголовное дело.

Ранее СК возбудил уголовное дело о сбыте незарегистрированных лекарств. Сотрудники фармацевтической фирмы продали контрафакт на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.

МВД РФ Москва 2023

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