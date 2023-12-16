Случай рабского труда в Чувашии заинтересовал главу СК

В Сети появилась информация о том, что в Чебоксарах работодатель нарушил права человека. Мужчина с двойным гражданством неофициально трудоустроил работника. Через какое-то время сотрудник решил сменить место работы, в ответ на что он получил угрозы от начальника.

«Работодатель стал угрожать ему, заявляя про долг», - отметили в пресс-службе.

СК организовал доследственную проверку по признакам использования рабского труда.

Ранее СМИ перечислили страны, в которых чаще всего фиксировали случаи той или иной формы рабства. По информации Walk Free Foundation, больше всего людей пребывает в принудительном заточении (по соотношению на тысячу жителей) в Северной Корее - в неволе оказались около трех миллионов человек. Вторую строчку списка заняла Саудовская Аравия - там в рабстве находятся примерно 700 тысяч жителей.