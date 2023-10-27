«Сломал домофон и ворота». Раскрыта личность пытавшего гвоздями женщину екатеринбуржца

Они отметили, что молодой человек был намного младше и постоянно требовал от подруги денег на алкоголь.

«Он давно вызывал подозрения своей странностью. Сломал нам домофон и ворота. Однажды он к ней подошел и потребовал денег со словами „я бухать пошел“, а когда она отказала, начал сумку вырывать», - рассказали собеседницы «360».

Женщины пояснили, что до встречи с новым ухажером пострадавшая встречалась с другим мужчиной, который был полной противоположностью.

Пресс-служба областного главка СК сообщила, что в ночь на 25 октября в гаражном боксе на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге пьяный мужчина поссорился со знакомой женщиной на почве ревности. Сначала он подверг ее пыткам.

Как сообщал Telegram-канал Baza, мужчина прибил ноги женщины к доске гвоздями , когда она попыталась отогнать его пинками, а после он ее облил бензином и поджег, но потом потушил.

По данным следствия, женщина мучителю нужна была живой. Он хотел доехать до леса, чтобы расправиться с ней подальше от города. В распоряжении «360» оказалось видео с началом поездки на несостоявшуюся казнь.

На кадрах видно, как с пассажирского сиденья автомобиля выходит мужчина, который открывает ворота для выезда из гаражей. После он садится обратно. Оказавшись за рулем женщина воспользовалась ситуацией и устроила аварию с другой машиной. Понимая, что сейчас на место прибудет полиция злоумышленник бросился в лес, где его и взяли стражи порядка.

Скорую для израненной женщины вызвал водитель пострадавшей машины. Сейчас она находится в больнице. Местные СМИ со ссылкой на источники уточнили, что ее лечением занимаются специалисты ожоговой реанимации. Состояние пациентки они оценили как тяжелое.

Задержанному мучителю предъявили обвинение в покушении на убийство. Суд отправил его под стражу. Попытка «360» связаться с его отцом ничего не дала. Он подчеркнул, что давно не знает своего сына и комментировать его зверства не хочет.