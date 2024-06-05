Следствие запросило заочно арестовать журналиста Колезева*

В Адыгее следователи расследуют смерть трехлетней девочки, к которой привели побои и издевательства со стороны родителей. Вину взял на себя отец ребенка, но знакомая с ситуацией собеседница 360.ru по имени Фатима рассказала, что к жестокой расправе может быть причастна мать девочки.

По словам Фатимы, первые годы жизни ребенок провел в детдоме. Мать девочки отказалась от нее сразу после рождения.

«Воспитатель говорила: „Такая девочка умная, хорошая, воспитанная, прямо ангел“. Проблем с ней никаких не было. Заговорила она в полтора года. Умничка, нереальная девочка. Мы до сих пор ее оплакиваем»», - рассказала женщина.

Она добавила, что девочка участвовала во всех мероприятиях детдома, ее все любили. Ей даже замечание не за что было сделать.

Спустя три года мать решила забрать ребенка, хотя главврач учреждения была против. За девочкой стояла большая очередь из приемных родителей, но так как мать не давала официального отказа, ребенка отдали ей.

Избивали и тушили окурки Женщина забрала девочку в марте 2024 года, а в конце мая ребенок умер. Изначально, пояснила Фатима, говорили, будто бы девочка упала с лестницы. Но потом, по ее словам, всплыли совершенно жуткие подробности.

«За два месяца эту малышку довели до такого состояния: они ее избивали, на фото (снимки мы решили не публиковать из этических соображений - прим. ред.) видны гематомы, ссадины. Когда пришел следователь, рассказал, что о девочку окурки тушили, у нее были ожоги. Просто мучительная и страшная смерть. Они ее забили и скинули с четвертого этажа. Пытались замять это дело», - рассказала Фатима.

Вину за издевательства над ребенком взял на себя отец. Его арестовали и возбудили уголовное дело. Но Фатима выразила уверенность, что мать тоже причастна к гибели девочки.

«Мне писала его бывшая жена и сказала, что за 12 лет жизни детей он не бил никогда. Соседка сказала, что она звонила, писала, била тревогу, чтобы пришли и посмотрели, что творится у них дома, но, к сожалению, никаких мер не приняли», - заявила женщина.

По ее словам, после случившегося она сама вышла на следователей.

«Следствие ведут, но отец на себя вину взял и эта спокойно ездит на машине, на похоронах пустила слезу», - отметила собеседница 360.ru.

Фатима заявила, что хочет добиться максимальной огласки, чтобы страшное преступление не оказалось безнаказанным.