Следствие проведет экспертизы со всеми пострадавшими при теракте в «Крокусе» после лечения

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«По уголовному делу необходимо провести судебно-медицинские экспертизы после окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов, а также получить заключения по назначенным судебным экспертизам ранее», - указали в тексте постановления.

Всего СК опросил в качестве потерпевших порядка 1700 человек, в статусе свидетелей по делу проходят свыше 800. Правоохранители провели порядка 20 обысков, назначили около 650 различных судебных экспертиз, среди которых - дактилоскопические, инженерно-строительные, пожарно-технические, баллистические и судебно-медицинские.

Жертвами теракта в «Крокусе» стали 145 человек. Глава ФСБ Александр Бортников отмечал, что организатор теракта находится за границей.