Следствие потребовало заочно арестовать экс-ведущую «Вестей» Курбангалееву

*Фарида Курбангалеева внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* *СМИ, выполняющее функции иноагента.

***Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Информацию о запросе ареста опубликовали 26 июня. Следствие направило ходатайство в Замосковорецкий районный суд Москвы.

Курбангалееву* обвиняют в том, что она с помощью средств массовой информации оправдывала или пропагандировала терроризм. Журналистку 20 июня объявили в розыск.

Подсудимая родилась в Казани, с 2007 по 2014 годы она была ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1». В 2018 году Курбангалеева* устроилась работать в издание «Коммерсант» и переехала в Прагу.

Ранее МВД объявило в розыск сотрудников издания «Важные истории» * * Романа Анина *** и Екатерину Фомину ***. Этот ресурс работал на финансируемую МИД Великобритании и Госдепом организацию Organised Crime and Corruption Reporting Project, сообщил RT.