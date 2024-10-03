Следствие попросит отправить экс-мужа Лерчек под домашний арест

По его данным, следователь попросит отправить Чекалина под домашний арест.

Экс-супруга Лерчек и саму блогершу заподозрили в выводе денег за онлайн-марафоны через Дубай. Пару задержали на 48 часов. Вместе с ними правоохранители задержали соучредителя компании по торговле косметикой Романа Вишняка.

Накануне МВД возбудило уголовное дело против Лерчек и Артема Чекалина за перевод валют на счета нерезидентов по подложным документам. Ущерб от действий блогерши и ее бывшего мужа по новой статье превысил 250 миллионов рублей.

Уголовные дела уже заводили на Чекалиных в марте 2023 года. Тогда пару обвинили в отмывании денег и неуплате налогов.