29 марта 2024, 15:22

Следственные действия с участником теракта в «Крокусе» сняли на видео

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Обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» доставили в деревню Путилково городского округа Красногорск для проведения следственных действий. В распоряжении «360» оказалось видео с места.

Сейчас по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» проходят девять человек: четверо непосредственных участников нападения, а также обвиняемые в передаче денег и машины террористам братья Исломовы. Их отец пока остается подозреваемым в содействии теракту.

Также обвинение предъявили владельцу квартиры Алишеру Касимову. Все они находятся под арестом.

В минувший четверг, 28 марта, следователи сообщили, что задержали еще одного соучастника террористической группировки, подозреваемого в финансировании боевиков. Его имени в криминалисты не раскрыли, но уточнили, что намерены просить об аресте.

На опубликованных кадрах видно, как силовики вывели из автозака одного из задержанных. Все они находятся перед домом, где террористы снимали квартиру.

По предварительным данным, в объектив камеры попал Шамсидин Фаридуни, который, по версии следствия, руководил всей группировкой. Недвижимость в доме принадлежит еще одному фигуранту дела - Алишеру Касимову, которого обвинили в пособничестве террористам.

РИА «Новости» уточнило, что для проведения следственных действий в Путилково привезли двух обвиняемых. Но о ком именно идет речь журналисты не сообщили.

Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 07:39
Карманницу-рецидивистку задержали в Москве после кражи дорогого смартфона
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В Москве задержали женщину по подозрению в краже смартфона. Она вытащила его из кармана владелицы в магазине на Ходынском бульваре, сообщило Главное управление МВД России по Москве.

В дежурную часть ОМВД России по Хорошевскому району обратилась 21-летняя девушка. У нее в магазине на Ходынском бульваре украли дорогой смартфон. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемую.

Задержали 37-летнюю женщину, которую в прошлом судили за аналогичное преступление. Она проследила за потерпевшей, уличила момент и вытащила из кармана ее пальто телефон. Награбленное москвичка успела сбыть, а деньги потратить.

Возбудили уголовное дело по статье 158 УК России «Кража». Подозреваемую арестовали. Ей грозит наказание до пяти лет тюрьмы.

У дизайнера Лейлы Улуханли украли украшения стоимостью около семи миллионов рублей. Она отдала их ювелиру для перепродажи, но он перестал выходить на связь.

Уголовное дело МВД РФ Смартфоны Кражи Полиция
28 марта 2024, 22:39
В Хакасии школьница пошутила, разместив ложный пост с призывом к теракту
РИА «Новости»
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Девятиклассница из Саяногорска ради привлечения внимания разместила в своем Telegram-канале ложное сообщение с предложением за деньги подорвать один из стратегических объектов, причем преуспела в этом. Девушка стала фигуранткой уголовного дела, сообщила пресс-служба МВД Хакасии.

Публикация разошлась в региональном сегменте Сети, соцсетях и блогосфере, уточнило ведомство. Полицейские и сотрудники ФСБ оперативно установили личность автора поста, выяснив, что им оказалась 15-летняя школьника из Саяногорска.

«Текст сообщения она придумала самостоятельно и сама на него отвечала с помощью другого профиля пользователя Telegram. Сделав „скриншот“ вымышленной переписки, школьница, разместила его в основном канале, имеющем более ста подписчиков», - пояснило ведомство.

Подписчики восприняли ее сообщение как реальную угрозу теракта.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объектов социальной инфраструктуры. Максимальное наказание по ней - до 10 лет лишения свободы, причем ответственность наступает с 14-летнего возраста.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о пресечении десятка тысяч попыток отправки сообщений с призывами к терактам , а также блокировке пользователей, которые участвовали в этом «флешмобе».

Уголовное дело Дети Терроризм Соцсети Telegram Школьники Полиция
28 марта 2024, 21:54
Оружейный схрон напавших на Crocus City Hall террористов обнаружили в Москве
РИА «Новости»
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Правоохранители в ходе следственных действий обнаружили оружейный схрон террористов, напавших на Crocus City Hall, на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Следственные действия провели с одним из террористов. В этот же день, но чуть раньше, следователи провели показания фигурантов дела о теракте в Красногорске. Для этого полицейские доставили террористов в Crocus City Hall.

До этого Следственный комитет России сообщил о задержании пособника террористов , напавших на Crocus City Hall, который передавал им деньги. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о теракте.

Также следователи получили доказательства связи радикальных исламистов с украинскими националистами , проанализировав финансовые операции и изучив изъятые у боевиков технические средства.

Ранее в Госдепе США заявили, что предупредили российские спецслужбы о готовящемся теракте , передав «четкую и детальную информацию» еще утром 7 марта. При этом американские чиновники подчеркнули, что это было якобы не первое предупреждение.

Терроризм Россия Оружие Следственный комитет России Москва Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 20:26
Топ-менеджера «Росатома» Сахарова арестовали по делу о взятках
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Басманный суд арестовал директора по капитальным вложениям «Росатома» Геннадия Сахарова по уголовному делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

По версии следствия, обвиняемый, на своем посту получил взятку в особо крупном размере. Сумму коррупционного вознаграждения пресс-служба не раскрыла.

По решению суда, Сахаров останется в следственном изоляторе до 26 мая 2024 года.

Ранее силовики задержали на рабочем месте заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого по подозрению в должностном преступлении. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

В Новосибирской области задержали министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова. Причины задержания чиновника пока не сообщались.

Суд Росатом Москва

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