29 марта 2024, 23:29

Следователи завершили работу в «Крокус Сити Холле»

РИА «Новости»
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Следственная группа завершила работу в пятницу, 29 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холла». Об этом сообщило РИА «Новости».

Несколько ведомственных машин прибыли утром к зданию «Крокуса», на месте также работали полицейские. Правоохранители отъехали около 21:30 по московскому времени, перед этим они погрузили в автомобиль несколько предметов и пакетов.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в финансировании террористов , которые напали на концертный зал и устроили расстрел зрителей. По предварительной версии, он был участником схемы по передаче средств.

В настоящее время по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» проходят девять человек: четверо участников нападения, а также пятеро обвиняемых в передаче денег и машины террористам. Всех их арестовали на два месяца.

Аресты Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 22:42
Подозреваемые в терроризме на Ставрополье купили килограмм гвоздей для самодельной бомбы
РИА «Новости»
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Задержанные в Ставропольском крае по подозрению в подготовке теракта мужчины купили килограмм гвоздей в качестве поражающей начинки самодельной бомбы. Это следует из оперативной съемки ФСБ.

Сотрудники спецслужб снимали подозреваемых на подходе к магазину стройматериалов и внутри помещения. Предполагаемые террористы попросили у продавщицы килограмм гвоздей. Женщина выразила удивление, что нужен целый килограмм, но покупатели подтвердили заказ.

Оперативники задержали подозреваемых на выходе из магазина. Дома у них обнаружили составные части самодельной бомбы, химические вещества и поражающие элементы.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила планирующийся теракт в Ставропольском крае. Оперативники задержали трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить взрыв самодельной бомбы в людном месте.

Терроризм ФСБ Взрывы
29 марта 2024, 21:29
Дело о фиктивной постановке мигрантов на учет в Москве передали в суд
РИА «Новости»
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Расследование уголовного дела о преступной группе, организовавшей фиктивную постановку на учет мигрантов, завершили московские следователи. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК, обвинения предъявили двум организаторам схемы, а также 10 участникам группы.

Расследование уголовного дела о преступной группе, организовавшей фиктивную постановку на учет мигрантов, завершили московские следователи. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК , обвинения предъявили двум организаторам схемы, а также 10 участникам группы.

По данным следствия, с 2019 по 2022 год участники группы организовали в Москве и Подмосковье сеть хостелов, где ставили на фиктивный учет иностранцев, в том числе тех, кто потерял легальный статус.

В своем офисе злоумышленники оказывали услуги по изготовлению документов, включая миграционные карты с отметками о пересечении границы. Деятельность группировки прикрывали высокопоставленные и должностные лица ОМВД России по району Западное Дегунино.

Следователи передали все материалы уголовного дела в суд для рассмотрения. По четырем объявленным в розыск соучастникам преступления следователи выделили отдельное производство.

В прошлом году сотрудники полиции в рамках операции «Нелегал» обнаружили более 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. Проверки прошли в летом и осенью.

По итогам проверок из России выдворили 15 тысяч иностранцев, потерявших легальный статус. Кроме того полицейские завели более 3,5 тысяч уголовных дел по делам о контрабанде оружия, наркотиков и незаконного перехода границы.

Уголовное дело Мигранты Следственный комитет России
29 марта 2024, 18:54
Напавшие на «Крокус» боевики рассказали о своем кураторе
РИА «Новости»
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Подготовку теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», а также инструкции для отхода боевиков предоставили куратор, который связывался с исполнителями через Telegram, посылая голосовые сообщения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета.

В ведомстве уточнили, что об этом рассказали обвиняемые в ходе допросов.

Имени своего координатора террористы не знали, так как он давал инструкции под псевдонимом.

Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 17:59
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину
РИА «Новости»
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Девятый подозреваемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои частично признал свою вину. Об этом РИА «Новости» рассказала его адвокат Маргарита Хорева.

«Частично признает», - сказала правозащитник, не раскрывая других подробностей.

Лутфуллои арестовали ранее в пятницу. Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая. Известно, что ему 24 года, фигурант является уроженцем Таджикистана.

Суд Теракт в «Крокусе»

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