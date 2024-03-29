Следователи завершили работу в «Крокус Сити Холле»

Несколько ведомственных машин прибыли утром к зданию «Крокуса», на месте также работали полицейские. Правоохранители отъехали около 21:30 по московскому времени, перед этим они погрузили в автомобиль несколько предметов и пакетов.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в финансировании террористов , которые напали на концертный зал и устроили расстрел зрителей. По предварительной версии, он был участником схемы по передаче средств.

В настоящее время по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» проходят девять человек: четверо участников нападения, а также пятеро обвиняемых в передаче денег и машины террористам. Всех их арестовали на два месяца.