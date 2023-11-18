Следователи заподозрили в убийстве мальчика из Ачинска его друга-ровесника
В убийстве 12-летнего школьника в Ачинске заподозрили его друга-сверстника. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.
В ходе осмотра частного дома, расположенного поблизости от реки, где нашли тело ребенка, обнаружили следы крови. В огороде нашли рюкзак погибшего.
«На причастность к убийству подростка проверяется его сверстник и отчим сверстника», - заявили следователи.
СК возбудил уголовное дело по факту случившегося. Накануне мать мальчика обратилась к правоохранителям с заявлением об исчезновении сына, который не вернулся из школы после уроков.
В рамках поисковых мероприятий тело ребенка нашли в реке Мазулька. Следователи выявили следы насильственной смерти.
Несколько дней назад в Екатеринбурге пропала девочка 12 лет.
Правоохранители до сих пор занимаются поисками ребенка.
До этого в Воронеже пропала школьница. Она ушла из дома и не вернулась.
Приметы девочки назвали представители поисково-спасательного отряда «Регион 36».