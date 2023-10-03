Следователи задержали подозреваемого в убийстве женщины с отрезанной грудью в Барнауле

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Тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 1 октября в одном из заброшенных зданий города. СК РФ завел уголовное дело в связи с убийством. Следователи задержали 43-летнего мужчину, который был знаком с убитой.

По данным следствия, подозреваемый встретился с жительницей Барнаула и предложил ей распить спиртное в заброшенном доме. Из-за чувства ревности мужчина задушил знакомую, после чего отрезал ей грудь и вспорол ножом живот. Тело убитой он сбросил в подвал заброшенного здания.

Ранее московский суд принял решение заключить под стражу 62-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве двух человек ножом. Во время ссоры подозреваемый нанес несколько ударов холодным оружием двум мужчинам.