Следователи задержали 15 человек за организацию незаконной миграции в Тульской области
В Тульской области задержали 15 человек, включая сотрудников УМВД, по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом РИА «Новости» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.
«Задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД по области», - указано в заявлении.
Предполагается, что они организовали незаконное пребывание на территории региона не менее 700 иностранных граждан. Сейчас с задержанными работают следователи, у подозреваемых проводят обыски.
Ранее Следком раскрыл в Подмосковье преступную схему легализации мигрантов. Приезжие из Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана незаконно получали в Московской области российское гражданство с помощью сотрудника миграционной службы. Правоохранители задержали тоже 15 человек. Еще нескольких организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии поймали в Приморье.