17 мая 2024, 17:56

Следователи задержали 15 человек за организацию незаконной миграции в Тульской области

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В Тульской области задержали 15 человек, включая сотрудников УМВД, по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом РИА «Новости» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

«Задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД по области», - указано в заявлении.

Предполагается, что они организовали незаконное пребывание на территории региона не менее 700 иностранных граждан. Сейчас с задержанными работают следователи, у подозреваемых проводят обыски.

Ранее Следком раскрыл в Подмосковье преступную схему легализации мигрантов. Приезжие из Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана незаконно получали в Московской области российское гражданство с помощью сотрудника миграционной службы. Правоохранители задержали тоже 15 человек. Еще нескольких организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии поймали в Приморье.

Мигранты Приморье Россия Узбекистан Следственный комитет России Азербайджан
17 мая 2024, 11:06
Террориста ликвидировали в Карачаево-Черкесии
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Силовики ликвидировали в Карачаево-Черкесии террориста, планировавшего вооруженное нападение на местных правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ.

В ауле Адиль-Халк вычислили 26-летнего мужчину, который собирался напасть на полицейских.

«При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено», - передали в ФСБ.

У злоумышленника нашли автомат Калашникова и боеприпасы к нему, готовую самодельную взрывчатку, а также средства связи, где была переписка с иностранными координаторами и обсуждение планируемых преступлений.

Ранее пять вооруженных человек напали на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы в Карачаево-Черкесии. Подъехавшие на машине злоумышленники бросили взрывчатку в сторону полицейских и стали стрелять из автоматов. В результате погибли двое полицейских, четверо получили ранения. Пятерых боевиков ликвидировали на месте.

Умершими оказались подполковник Антон Валиков и старшина Андрей Артамонов. Среди пострадавших - трое полицейских и один сотрудник ОМОН управления Росгвардии по республики.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ об оказании помощи семьям полицейских , погибших и получивших ранения при нападении боевиков.

Задержания ФСБ Россия Мужчины
17 мая 2024, 09:59
Суд рассмотрит в пятницу продление ареста обвиняемым в теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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В Москве в Басманном суде 17 мая состоится заседание по делу о теракте в «Крокусе», на котором рассмотрят продление ареста нескольким фигурантам. До этого восьмерых обвиняемых оставили в СИЗО до конца лета, сообщило РИА «Новости».

«Рассмотрение ходатайств в отношении всех остальных фигурантов состоится завтра в 11:00», - процитировало агентство источник.

Журналисты предположили, что вопрос о продлении срока содержания в изоляторе коснется братьев и отца Исломовых и Алишера Касимова.

По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 12 человек, им предъявили обвинения в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы.

В четверг суд удовлетворил требование следствия и оставил в изоляторе до 22 августа Джумахона Курбонова, Мухаммада Шарипзоды, Якубджони Юсуфзоды и Назримада Лутфуллои, Далерджону Мирзоеву.

Злоумышленники расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске 22 марта, а также подожгли помещения в здании. В результате погибли 145 человек.

Суд Аресты Теракт в «Крокусе»
17 мая 2024, 08:47
Двое жителей Якутска расстреляли молодых людей в здании доставки еды
РИА «Новости»
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В Якутске в здании доставки еды произошла стрельба. В результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, накануне утром директор службы доставки продуктов сообщил полицейским, что в помещении его компании конфликт между мужчинами закончился стрельбой, есть раненые.

Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали двух участников разборок 29 и 30 лет. У них изъяли травматический пистолет с резиновыми пулями и увезли в отдел для дальнейших разбирательств. Пострадавшим оказали медпомощь.

В МВД уточнили, предположительно, нападавшие пришли в помещение доставки еды, чтобы отомстить за свою знакомую девушку, которая в результате ссоры с пострадавшими 19-летними молодыми людьми получила травму у ночного клуба.

Сотрудники полиции начали проверку, все причины и обстоятельства устанавливаются.

На днях в Миассе на стадионе «Южный» мужчины открыли огонь во время конфликта. В результате погиб 23-летний молодой человек.

Якутия Стрельба Полиция
17 мая 2024, 05:27
Подростки на Кубани избили участника спецоперации
РИА «Новости»
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Подростки напали на участника СВО в станичном парке Каневского района Кубани. Об этом рассказали в Telegram-канале регионального СУ СК.

Следователи уточнили, что происшествие случилось 13 мая. В парке между подростками и военным случился конфликт. Поскандалив, несовершеннолетние начали бить мужчину ногами по туловищу и голове.

В итоге потерпевшего положили в больницу. Против подростков возбудили уголовное дело о хулиганстве.

«В ближайшее время фигуранты будут доставлены к следователю для производства с ними следственных действий», - сказано в публикации.

Ранее пассажир поезда Москва - Владивосток с ножом напал на участника специальной военной операции. Все началось с того, что злоумышленнику понравился пейзаж за окном и он решил выйти из вагона. Когда подозреваемый обратился к проводнице с просьбой дать ключи, то получил отказ. Это не устроило его, и мужчина попытался отнять их силой. За женщину вступился военный, возвращавшийся домой. В итоге желавший выйти из вагона напал на солдата и нанес 10 ударов ножом. Агрессора скрутили другие пассажиры, а потерпевшего госпитализировали.

Уголовное дело Военные Парки

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