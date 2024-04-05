Следователи выявили связь между терактом в «Крокусе» и Украиной

Работавшая риелтором супруга убийцы, которая участвовала в конфликте между ее мужем и убитым пенсионером в Миассе, не понесла никакого наказания. Об этом «360» рассказала дочь погибшего.

Наказали только нападавшего Житель Миасса обратился к риелтору, чтобы найти комнату для съема. Женщина отыскала подходящее жилье и договорилась с хозяином, но в последний момент тот отказался сдавать недвижимость. Он потребовал вернуть ключи риелтору, которая уже взяла плату за свои услуги.

Пенсионер начал подозревать женщину в афере и назначил ей встречу. На нее приехал муж риелтора, во время разговора завязалась драка. Во время потасовки супруг агента по недвижимости ударил пенсионера по голове, после чего тот впал в кому и умер.

Дочь покойного отметила, что убийцу приговорили к восьми годам колонии, но риелтора, из-за которой и произошел конфликт, никак не наказали.

«С чем я не согласна, так это с тем, что его супруга абсолютно никакого наказания не получила. Я считаю, что она тоже виновна в том, что случилось», - подчеркнула женщина.

Дочь убитого добавила, что будет консультироваться по этой теме с адвокатом. По ее словам, решение об обжаловании она еще не приняла.

«Пока не могу сказать. Скажу только после общения с представителем и родными», - указала родственница пенсионера.

Убийца вел себя расслабленно Она также описала, как вел себя убийца в зале суда. Мужчина не принес семье покойного никаких извинений и явно не испытывал угрызений совести за преступление, добавила дочь убитого.

«Соболезнований мы не получали. На суде подсудимый вел себя расслабленно и никакого уважения к нам не проявлял», - объяснила она.

Женщина также обвинила риелтора и ее супруга в том, что они нарушили обещание и не выплатили семье покойного никаких компенсаций.

«Они во всех показаниях, интервью, [которые] давали, [заявляли], что они готовы компенсировать расходы на похороны. Но на суде они заявили о том, что ничего компенсировать не будут и денег у них нет», - уточнила дочь убитого.

Ранее СК сообщал, что подсудимый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчину обвинили в умышленном убийстве пенсионера и приговорили к восьми годам тюремного заключения.