05 апреля 2024, 12:54

Следователи выявили связь между терактом в «Крокусе» и Украиной

РИА «Новости»
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К теракту в «Крокусе» может быть причастна Украина. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, специалисты нашли связь.

Следователи заполучили данные с телефонов обвиняемых в теракте в Подмосковье. В устройствах специалисты нашли фотографии людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов. Кроме того, соучастники и куратор списывались 24 февраля - в день годовщины СВО.

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», - передали в СК России.

Следственный комитет продолжает проверять причастность украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций к массовому убийству людей в концертном зале Подмосковья.

В теракте в «Крокус Сити Холле», очевидно, есть украинский след. Об этом говорили ранее в российском министерстве иностранных дел. Но республика не принимает никаких решений без указаний Запада. Ранее дипломат Мария Захарова предупредила, что Россия не станет церемониться со спонсорами киевского режима.

Военные Россия Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
05 апреля 2024, 12:24
«Был нормальным». Мать подозреваемого шокировало покушение на губернатора в Апатитах
Пресс-служба Следственного комитета
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Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчина перед преступлением ходил к врачу. Его мать заявила «360», что поведение сына не вызывало опасений.

Женщину шокировало произошедшее. Мать нападавшего не смогла уточнить мотив преступления.

«Не знаю я [причину покушения]. Он был нормальным вчера <…>. День провел нормально, по врачам ходил», - сказала она.

Андрея Чибиса ранили ножом на выходе из дома культуры в Апатитах сразу после встречи с местными жителями. Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина рассказала «360», что мероприятие проходило в открытом формате, на него могли прийти все желающие. Чиновнику сделали операцию, он пришел в сознание и записал видеообращение.

Преступника обезвредил боец Росгвардии. Нападавший оказал сопротивление и получил выстрел в ногу. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Чиновники
05 апреля 2024, 12:18
СК показал орудие покушения на губернатора Мурманской области
Пресс-служба Следственного комитета
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СК показал видео с места, где произошло нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Кадры опубликовала пресс-служба ведомства.

На обнародованной видеозаписи можно увидеть нож, которым преступник ударил губернатора. У холодного оружия черно-синяя рукоять, а длина лезвия составляет примерно восемь-девять сантиметров.

Сотрудники Росгвардии оперативно задержали нападавшего, когда тот пытался скрыться с места преступления. Подозреваемым оказался житель города Апатиты. На допросе мужчина признался , что ударил ножом губернатора из-за неприязни, хотя не знал его лично.

Пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина рассказала, что Чибис пришел в сознание после операции. По ее словам, покушение произошло после открытой встречи губернатора с жителями Апатитов.

Состояние пострадавшего также прокомментировал главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев. К счастью, преступник не задел аорту, поэтому Чибиса удалось спасти, подчеркнул он.

Уголовное дело Больницы Преступления Видео Оружие
05 апреля 2024, 12:11
«Она тоже виновна». Дочь убитого в Миассе пенсионера призвала суд наказать риелтора
Пресс-служба Следственного комитета
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Работавшая риелтором супруга убийцы, которая участвовала в конфликте между ее мужем и убитым пенсионером в Миассе, не понесла никакого наказания. Об этом «360» рассказала дочь погибшего.

Наказали только нападавшего Житель Миасса обратился к риелтору, чтобы найти комнату для съема. Женщина отыскала подходящее жилье и договорилась с хозяином, но в последний момент тот отказался сдавать недвижимость. Он потребовал вернуть ключи риелтору, которая уже взяла плату за свои услуги.

Пенсионер начал подозревать женщину в афере и назначил ей встречу. На нее приехал муж риелтора, во время разговора завязалась драка. Во время потасовки супруг агента по недвижимости ударил пенсионера по голове, после чего тот впал в кому и умер.

Дочь покойного отметила, что убийцу приговорили к восьми годам колонии, но риелтора, из-за которой и произошел конфликт, никак не наказали.

«С чем я не согласна, так это с тем, что его супруга абсолютно никакого наказания не получила. Я считаю, что она тоже виновна в том, что случилось», - подчеркнула женщина.

Дочь убитого добавила, что будет консультироваться по этой теме с адвокатом. По ее словам, решение об обжаловании она еще не приняла.

«Пока не могу сказать. Скажу только после общения с представителем и родными», - указала родственница пенсионера.

Убийца вел себя расслабленно Она также описала, как вел себя убийца в зале суда. Мужчина не принес семье покойного никаких извинений и явно не испытывал угрызений совести за преступление, добавила дочь убитого.

«Соболезнований мы не получали. На суде подсудимый вел себя расслабленно и никакого уважения к нам не проявлял», - объяснила она.

Женщина также обвинила риелтора и ее супруга в том, что они нарушили обещание и не выплатили семье покойного никаких компенсаций.

«Они во всех показаниях, интервью, [которые] давали, [заявляли], что они готовы компенсировать расходы на похороны. Но на суде они заявили о том, что ничего компенсировать не будут и денег у них нет», - уточнила дочь убитого.

Ранее СК сообщал, что подсудимый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчину обвинили в умышленном убийстве пенсионера и приговорили к восьми годам тюремного заключения.

Уголовное дело Убийства Суд Пенсионеры Семья Недвижимость
05 апреля 2024, 10:35
«В постоперационном состоянии». Пресс-секретарь Чибиса — о его здоровье
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис перенес операцию и пришел в сознание. Врачи взяли его под наблюдение. Покушение произошло сразу после открытой трехчасовой встречи с жителями Апатитов, рассказала «360» пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина.

«Андрей Владимирович сейчас находится в постоперационном состоянии , пришел в себя. Врачи сейчас смотрят на его состояние в динамике, чтобы принимать дальнейшие решения по его лечению», - сказала она.

Лилия Сечкина уточнила, что незнакомец с ножом напал на губернатора сразу после открытой встречи с жителями Апатитов. По ее словам, такие мероприятия для обсуждения насущных вопросов проводили регулярно и приглашали всех желающих. Встречу в доме культуры 4 апреля тоже широко анонсировали.

«После того, как она продлилась свыше трех часов в общей сложности, губернатор вышел. И на выходе, когда он только переступил порог, на него было совершено нападение, в результате чего он получил ножевое ранение », - сказала она.

В интернете появилось видео с участием Андрея Чибиса из больничной палаты. Он поблагодарил врачей и всех неравнодушных. Губернатор пообещал вернуться к работе после восстановления.

Уголовное дело Чиновники

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