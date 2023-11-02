Следователи возбудили уголовное дело после угроз мигрантов в адрес полицейского в Москве

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В ходе мониторинга СМИ следствие обнаружило сообщение о группе иностранцев, которые 23 октября около станции метро «Люблино» в Москве «демонстративно и вызывающе громко» угрожали сотруднику полиции расправой.

По факту угрозы в адрес сотрудника правоохранительных органов Люблинский отдел СК РФ возбудил уголовное дело по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

Следователи допрашивают очевидцев произошедшего и просматривают записи с камер видеонаблюдения. Органы дознания устанавливают местонахождение лиц, причастных к совершению преступления.

Глава СК РФ Александр Бастрыкина на совещании 24 октября отметил, что в России на треть выросло количество правонарушений , совершенных мигрантами. На 21% увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений.