Следователи установили личности ликвидированных под Нальчиком боевиков
Оба боевика, которых ликвидировали в пригороде Нальчика 11 апреля, оказались жителями Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональном главке Следственного комитета.
«Один из них (боевиков. - прим. ред.) 1997 года рождения, другой - 2004 года рождения», - уточнили в следственном управлении СК по Кабардино-Балкарии.
Собеседник агентства добавил, что на месте происшествия нашли автоматическое оружие, пистолет и несколько гранат.
Боевиков, планировавших теракты и диверсии, устранили под Нальчиком в рамках контртеррористической операции. В ней приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. Потерь среди представителей подразделений нет, из гражданского населения никто не пострадал.
Сначала боевикам предлагали сдаться, но они отказались и открыли огонь по силовикам. После ликвидации преступников в СК возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей, а также о незаконном хранении оружия и взрывчатки.