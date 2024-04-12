Следователи установили личности ликвидированных под Нальчиком боевиков

«Один из них (боевиков. - прим. ред.) 1997 года рождения, другой - 2004 года рождения», - уточнили в следственном управлении СК по Кабардино-Балкарии.

Собеседник агентства добавил, что на месте происшествия нашли автоматическое оружие, пистолет и несколько гранат.

Боевиков, планировавших теракты и диверсии, устранили под Нальчиком в рамках контртеррористической операции. В ней приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. Потерь среди представителей подразделений нет, из гражданского населения никто не пострадал.

Сначала боевикам предлагали сдаться, но они отказались и открыли огонь по силовикам. После ликвидации преступников в СК возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей, а также о незаконном хранении оружия и взрывчатки.