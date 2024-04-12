12 апреля 2024, 11:51

Следователи установили личности ликвидированных под Нальчиком боевиков

РИА «Новости»
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Оба боевика, которых ликвидировали в пригороде Нальчика 11 апреля, оказались жителями Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональном главке Следственного комитета.

«Один из них (боевиков. - прим. ред.) 1997 года рождения, другой - 2004 года рождения», - уточнили в следственном управлении СК по Кабардино-Балкарии.

Собеседник агентства добавил, что на месте происшествия нашли автоматическое оружие, пистолет и несколько гранат.

Боевиков, планировавших теракты и диверсии, устранили под Нальчиком в рамках контртеррористической операции. В ней приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. Потерь среди представителей подразделений нет, из гражданского населения никто не пострадал.

Сначала боевикам предлагали сдаться, но они отказались и открыли огонь по силовикам. После ликвидации преступников в СК возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей, а также о незаконном хранении оружия и взрывчатки.

Преступления Боевики Следственный комитет России
12 апреля 2024, 10:47
Уголовное дело завели против правнучки летчика Чкалова
РИА «Новости»
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Уголовное дело по статье о призывах к терроризму возбудили против Дарьи Богдановой — правнучки советского летчика Валерия Чкалова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, правоохранители собираются объявить Богданову в международный розыск.

Ранее правнучка Чкалова, выступая на интернет-дебатах в Израиле, призвала ударить ядерным оружием по Москве. Богданова заявила, что такая атака «привела бы в чувство» жителей столицы и стала бы «прекрасным завершением» конфликта на Украине.

После выступления Богдановой зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов предложил проверить ее по статье о госизмене. Сенатор также указал, что правнучка советского летчика забыла семейную историю и историю своего Отечества.

Летом 2023 года член Общественной палаты Армен Гаспарян обратился в Следственный комитет с просьбой проверить Богданову на финансирование ВСУ. Представитель ОП заподозрил, что она может быть причастна к закупке оружия для украинской армии.

Уголовное дело по статье о призывах к терроризму возбудили против Дарьи Богдановой - правнучки советского летчика Валерия Чкалова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Терроризм Преступления Россия
12 апреля 2024, 06:01
Женщина убила мужа на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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В дежурную часть УВД по Юго-Восточному административному округу города Москвы позвонил мужчина, сообщивший о вероятном убийстве своего бывшего коллеги его супругой. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Заявитель обратился в полицию в ночь на 12 апреля. По его словам, ему позвонила супруга бывшего коллеги, которая заявила, что убила своего мужа.

На место предполагаемого происшествия отправили наряд полиции и бригаду скорой помощи. Они прибыли в дом № 52, расположенном на улице Нижегородская.

Выяснилось, что один человек пострадал, причем со смертельным исходом. Подробности произошедшего пока неизвестны.

Ранее в полицию сообщили об угрозах убийством и попытке заложника на юго-западе столицы. Прибывший наряд выяснил, что заявитель находился в сильном алкогольном опьянении. Помощь медиков ему не потребовалась, в самом доме начали проверку.

Убийства Скорая помощь Полиция Москва
12 апреля 2024, 04:40
Подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье дал признательные показания
Пресс-служба Следственного комитета
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Житель Подмосковья Василий Буряков, подозреваемый в наркоторговле и убийстве полицейского, дал признательные показания. Видео его допроса опубликовал Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

«Приехал забрать порошок, наркотический. Там были полицейский. Была перестрелка. С моей стороны стрельба. <…> Я быстро сел на мотоцикл и уехал», - рассказал подозреваемый следователю.

Преступление произошло в воскресенье, 7 апреля, в Щелковском районе Подмосковья. Сотрудники полиции устроили засаду на наркодиллера. Увидев правоохранителей, злоумышленник начал стрелять по ним из пистолета. Один из полицейских от ранений скончался на месте, второй попал в больницу.

Спустя несколько дней подозреваемого задержали в лесном массиве в Тверской области. В Подмосковье его доставили на вертолете.

Наркотики Уголовное дело Убийства Преступления Россия Полиция Следственный комитет России
12 апреля 2024, 03:31
Школьница похитила у участника СВО почти три миллиона рублей
РИА «Новости»
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Школьница предстанет перед судом в Свердловской области по делу о хищении у военнослужащего 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Несовершеннолетняя жительница Кушвы проходит обвиняемой по статье „Кража“. Свою вину она не признает», - отметили в сообщении.

По данным следствия, школьница перевела себе 2,9 миллиона рублей со счета знакомого, который получил эту сумму за ранение во время службы в зоне спецоперации.

Девушка знала реквизиты его банковской карты, также у нее был доступ к мобильному приложению банка, которым пользовался пострадавший.

Толпа подростков «под предлогом мнимого долга» ранее проникла в квартиру к бойцу СВО в Приморье. Хулиганы избили военнослужащего и украли у него семь тысяч рублей. Их задержали по горячим следам и возбудили сразу два уголовных дела.

Уголовное дело Суд Ограбления Кражи Свердловская область

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