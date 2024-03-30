Следователи установили личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»
На сегодняшний день следователи установили личности 134 жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе СК России.
В субботу председатель ведомства Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела о теракте.
Он обратил внимание следователей на необходимость подетального установления всех событий, предшествовавших теракту. Это позволит установить весь круг соучастников, а главное, его организаторов и заказчиков, подчеркнули в пресс-службе.
Сейчас сотрудники СК также продолжают работать с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах трагедии 22 марта.
«На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта», - указали в ведомстве.
Для установления личностей пока неустановленных погибших проведут генетические экспертизы.