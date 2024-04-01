01 апреля 2024, 21:43

Следователи раскрыли причину смерти мальчика, найденного в болоте под Курском

РИА «Новости»
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Десятилетний ребенок, погибший в болоте в Курской области, скончался из-за асфиксии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть 10-летнего мальчика, тело которого обнаружили в деревне Чапли Курчатовского района Курской области, наступила в результате асфиксии», - заявили в ведомстве.

Правоохранители отметили, что на теле мальчика не было следов насильственной смерти. Следователи предположили, что смерть ребенка не носит криминального характера.

Школьник ушел из дома на прогулку 22 марта и не вернулся. Родители обратились в правоохранительные органы. Волонтеры, кинологи и полицейские занялись поисками мальчика. Его тело нашли днем 29 марта в болоте в деревне Чапли. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее девятилетний ребенок сгорел заживо при пожаре в частном доме в Якутии. По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправности электронагревательного прибора, находящегося в гараже.

Уголовное дело Дети Волонтеры Россия Школьники Полиция
01 апреля 2024, 19:16
Суд арестовал 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
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Еще одному фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холл» избрали меру пресечения. Басманный районный суд Москвы арестовал уроженца Таджикистана Якубджони Юсуфзоду до 22 мая 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсуфзоды до 22 мая 2024 года», - передали в суде.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Террористический акт». В суде уточнили, что Юсуфзода мог быть одним из участников организации массового убийства людей в «Крокусе».

Вопрос об аресте Юсуфзоды рассмотрели в закрытом режиме по просьбе следователя. Судья удовлетворила ходатайство. Известно, что за несколько дней до трагедии фигурант перевел соучастнику деньги на проживание террористов.

Теракт в «Крокусе», произошедший вечером 22 марта, стал одним из самых смертоносных и кровавых за последние 20 лет в России. Погибли 144 человека, в том числе дети. Пострадали свыше более 550. Вооруженные боевики ворвались в здание перед концертом. Они в упор расстреливали людей и разбрасывали емкости с зажигательной смесью.

Суд Таджикистан Москва Теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 18:53
Суд рассмотрит материалы об избрании меры пресечения 10-му обвиняемому в теракте
РИА «Новости»
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В Басманный районный суд Москвы поступили материалы об избрании меры пресечения еще одному фигуранту по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоде. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Суд Москва Теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 17:20
СК попросит арестовать еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Global Look Press
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Правоохранители попросят суд арестовать еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе СК России. Там уточнили, что речь идет о Якубджони Юсуфзоды.

Следователи установили, что за несколько дней до теракта фигурант перевел соучастнику через банковскую карту деньги для проживания террористов. Часть суммы он перечислил одному из исполнителей после совершения преступления. Задержанному предъявили обвинение по статье о теракте.

«На данный момент следствием предъявлено обвинение 10 фигурантам», - отметили в СК.

Ранее в Дагестане задержали боевиков, планировавших осуществить теракт. Силовики выяснили, что подозреваемые финансировали террористов , устроивших расправу в «Крокусе».

Суд Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 15:58
ФСБ пресекла поджог на железной дороге в Калужской области
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ предотвратили поджог железной дороги в Калужской области. По подозрению в подготовке диверсии силовики задержали местного жителя, против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС.

По информации пресс-службы ФСБ, мужчину заключили под стражу. Его подозревают в подготовке террористического акта.

«Пресечена попытка совершения поджога объекта железнодорожной инфраструктуры региона жителем Калужской области», - указали в ведомстве.

Ранее в Махачкале и Каспийске ввели режим контртеррористической операции. Спецназ ФСБ задержал в Дагестане трех боевиков. По данным Национального антитеррористического комитета, задержанные преступники планировали совершить теракт. Во время осмотра помещений, где находились боевики, спецназовцы обнаружили автоматическое оружие , самодельное взрывное устройство и боеприпасы.

Позже центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил, что преступники также участвовали в финансировании теракта в «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Уголовное дело Поджоги Терроризм ФСБ Боевики

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