Следователи проверят ролики с избиением мигрантами людей в Петербурге

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«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело и представить доклад», - указали в ведомстве.

Telegram-канала Baza указал, что компания мигрантов начала избивать и оскорблять прохожих на улицах Северной столицы, записывая об этом ролики. Потом они выкладывали видео в Сеть. Чаще всего потасовки случались возле метро и в торговых центрах.

Портал «МВД Медиа» также уточнил, что петербургская полиция приступила к проверке материалов.

«Приняты меры к установлению и задержанию лиц, фигурирующих на видеозаписи», - сообщили в пресс-центре МВД.

Ранее Следком возбудил уголовное дело по факту избиения мигрантами мужчины в Щелкове. Драка произошла после того, как россиянин заступился за свою супругу, в адрес которой приезжие кинули несколько нецензурных фраз.