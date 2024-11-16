16 ноября 2024, 02:25

Следователи предъявили обвинение подростку, пнувшего с разбега девочку в Нижних Сергах

РИА «Новости»
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Подростка, который пнул девочку в школе в Нижних Сергах Свердловской области, обвинили в хулиганстве. Об этом сообщил региональный СК в Telegram-канале.

«Подростку предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц <…>. Обвиняемый задержан в процессуальном порядке, будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», - написали в публикации ведомства.

По данным следствия, происшествие случилось 11 ноября. Подозреваемый в коридоре школы умышленно ударил ногой 14-летнюю девочку.

Произошедшее вызвало общественный резонанс. Выяснилось, что русскую школьницу ударил мигрант из Азербайджана. Поступок подростка засняли на видео, которое позже попало к правоохранителям. На нем видно, как школьник с разбега прыгнул и сильно ударил девочку, стоявшую у подоконника. Другая ученица за кадром подначивала хулигана, крича ему: «Давай!».

Россиян возмутило, что мальчика скорее всего будут судить именно по статье о хулиганстве. По мнению недовольных, намеренное причинение сильной физической боли - это серьезнее хулиганских шалостей. Кроме того, в преступлении участвовал не один человек, ведь происходящее снимала девочка и подбадривала малолетнего иностранца.

Дети Школы Мигранты Преступления Школьники Свердловская область Полиция Азербайджан
16 ноября 2024, 02:55
«Терпение кончилось». Мужчина в Красноуральске расстрелял подростков за шалости
РИА «Новости»
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Мужчина расстрелял двоих подростков в Красноуральске в Свердловской области из-за шалостей. Об этом рассказали два местных жителя в беседе Ura.ru.

«Мальчики постоянно ходили к этому мужчине, доставали его. Он уже один раз стрелял в них, но только солью. А сейчас, видимо, терпение кончилось», - сообщил один из собеседников журналистов.

Второй отметил, что пострадавших знают как местных хулиганов. Они часто достают своих сверстников. За это их все время ругали, однако нравоучения не действовали. В итоге один из взрослых открыл стрельбу.

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, по факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Мужчина на территории частного домовладения начал стрелять по двум мальчикам 13 и 14 лет. В итоге детей госпитализировали, теперь врачи оказывают им помощь.

Ранее в Челябинске подростки устроили разборки со стрельбой. В конфликте участвовали не менее 20 несовершеннолетних.

Уголовное дело Дети Стрельба Мужчины Свердловская область
15 ноября 2024, 11:06
Школьницы из Щелкова «в шутку» обвинили соперника из игры Brawl Stars в надругательстве
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Две живущие в Щелкове школьницы рассказали матери, что их изнасиловал соперник из видеоигры Brawl Stars. Когда женщина обратилась в полицию, дочери назвали обвинения «шуткой», сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, две сестры 14 и 17 лет признались матери, что над ними надругался 28-летний мужчина по имени Алекс, с которым они играли в видеоигру. Когда женщина рассказала дочерям о поданном в полицию заявлении, они сознались, что все выдумали.

Девочки объяснили, что познакомились в игре с Алексом из Румынии и начали с ним общаться. Никаких непристойных вещей он не предлагал, но однажды обругал и сильно обидел девочек, после чего они решили «пошутить», пояснил источник Baza.

Мать школьниц попыталась забрать заявление, но отказ по уголовному делу смогут вынести только после допросов и судебно-психиатрической экспертизы «пострадавших».

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали экс-заместителя директора центра семейного воспитания в Колпине Германа Белякова. В отношении него возбудили уголовное дело о совращении несовершеннолетних.

Видеоигры Изнасилования Щелково Румыния
15 ноября 2024, 05:07
Казанец сварился заживо из-за прорыва трубы в квартире
Freepik
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Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании уголовного дела, возбужденного после смерти мужчины в Казани. Об этом сообщил Telegram-канал Информационного центра СК России.

Происшествие случилось в октябре этого года. В квартире казанца прорвало трубы с горячей водой. В итоге хозяин получил множественные ожоги и скончался. Дочь погибшего обратилась в приемную Бастрыкина во «Вконтакте». Она предполагает, что за смертью ее родного человека стоит халатное отношение сотрудников управляющей компании к своим обязанностям по содержанию и ремонту коммуникационных сетей.

«В СУ СК России по Республике Татарстан по данному факту расследуется уголовное дело. Председатель Следственного комитета <…> затребовал <…> доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела - о его результатах», - написали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Екатеринбурге подросток упал в открытый колодец с горячей водой. На крики мальчика бросился проезжавший рядом водитель такси. Он помог пострадавшему выбраться. Ребенок получил много ожогов, но врачам удалось его спасти.

Уголовное дело ВКонтакте Казань Татарстан Россия Следственный комитет России Квартиры
14 ноября 2024, 21:55
Топ-менеджера «Ростелекома» Владимира Шадрина задержали по делу о мошенничестве
РИА «Новости»
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Директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина арестовали в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

В суде журналистам сообщили, что ему вменяют дело о мошенничестве в особо крупном размере. В пресс-службе «Ростелекома» агентству заявили, что знают о случившемся и сотрудничают с правоохранителями.

Ранее похожая ситуация случилась с заместителем министра энергетики Сергеем Мочальниковым. Его задержали по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Также силовики схватили двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Процесс задержания сняли на видео.

В ведомстве подтвердили данные о возбуждении уголовного дела. Там отметили, что деньги украли при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности.

Задержания Уголовное дело Мошенничество Москва

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