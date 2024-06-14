14 июня 2024, 21:18

Следователи попросили продлить арест замглавы Минобороны Иванова

РИА «Новости»
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Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы продлить срок содержания под стражей заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Иванова», - заявила собеседница агентства.

Замглавы Минобороны предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Его арестовали до 23 июня. По данным СК, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки.

Ранее стало известно, что сожительница арестованного переоформила свои автомобили на других владельцев. Речь идет о машинах MINI Cooper и Mercedes.

Адвокат Эдуард Исецкий допустил возврат арестованного имущества замминистра обороны. Это могут сделать после вынесения приговора, сообщили «Известия».

Суд Аресты
14 июня 2024, 17:53
Брокерские взыскания и поведенческий надзор. Мошенники придумали новый обман для россиян
Unsplash
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Мошенники придумали новый способ обмана россиян: предлагают выплаты от несуществующих госорганизаций. Об этом жителей предупредили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Самое любопытное, что аферисты предлагают жертвам найти себя якобы в базе пострадавших от финансовых мошенников. У организаций бывают очень интересные названия: Департамент брокерских взысканий, Департамент арестованных счетов, Департамент поведенческого надзора.

С толку на таких сайтах сбивает государственная символика, логотипы и ссылки на официальные интернет-ресурсы.

«Как правило, от жертвы обмана требуется всего ничего - заполнить номер паспорта, а иногда и подтвердить свои данные с помощью кода из смс», - отметили в киберполиции.

В таком случае человек теряет и паспортные данные, и деньги. Поэтому россиянам нужно соблюдать несколько правил: пользоваться только официальными ресурсами, не оставлять свои данные не подозрительных сайтах, пользоваться антивирусами для защиты.

Ранее россиянам объяснили порядок действий при краже паспортных данных на сайте госуслуг. Сначала надо проверить, не «посилился» ли новый житель в вашей квартире, не зарегистрировано ли новых покупок, например, недвижимости. Затем нужно аннулировать документ в МВД, но обязательно указать, что его похитили и могут использовать для участия в преступных схемах.

Паспорта Выплаты в России Правила Мошенничество Россия Деньги Технологии
14 июня 2024, 12:36
СК возбудил уголовное дело после атаки на съемочную группу НТВ в Горловке
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело после атаки на журналистов НТВ в Горловке. Специалисты установят всех причастных, сообщила пресс-служба СК России.

Дело возбудили по статьям об убийстве (105 УК РФ) и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (статья 144 УК РФ). Следователи установят все обстоятельства преступления.

Оператор Валерий Кожин и корреспондент Алексей Ивлиев готовили репортаж об обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ, когда их атаковал беспилотник. Журналисты получили тяжелые ранения и попали в больницу. Оператор скончался , его коллега лишился руки.

«Они также освещали деятельность следственных органов Следственного комитета России по фиксации преступлений, совершенных представителями киевского режима. Профессиональный долг не позволял им оставаться в стороне, они снова и снова отправлялись в зону вооруженного конфликта, чтобы объективно и правдиво информировать зрителей о происходящих событиях», - отметили в пресс-службе СК.

Обоих представят к ведомственным наградам.

Уголовное дело Убийства Преступления Следственный комитет России Горловка
14 июня 2024, 11:59
Основанный украинцами «Грузинский национальный легион» признали террористическим
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В России запретили диверсионно-разведывательное подразделение «Грузинский национальный легион»*. Суд признал его террористической организаций, сообщило ФСБ.

«На основании собранных <…> доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование „Грузинский национальный легион“ * террористической организацией», - объявил Центр общественных связей.

Решением суда подразделение внесли в реестр террористических и запретили на территории России. ФСБ доказала, что члены легиона сражались на стороне Украины, участвовали в диверсиях, пытали военнослужащих и убивали мирных жителей. Их преступления квалифицировали не только по статье 359 УК России «Наемничество», но и как терроризм.

«Грузинский национальный легион»*, по информации российских спецслужб, создали в 2014 году под патронажем Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Известия» сообщили, что суд заочно арестовал его главу Ушангу Мамулашвили.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Суд Терроризм ФСБ
14 июня 2024, 10:55
Зеленоградский серийный убийца выйдет из тюрьмы после 22 лет заключения
РИА «Новости»
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Маньяк Юрий Гриценко, известный как «Зеленоградский Чикатило», выйдет на свободу 14 июня. Мужчина 22 года отбывал в тюрьме наказание за убийства, сообщило РИА «Новости».

Первое убийство Гриценко совершил в возрасте 31 года, в 1993 году. За преступление его осудили на девять лет, но он вышел из колонии за примерное поведение уже в 2000 году. После освобождения маньяк продолжил убивать людей. В 2001 году Гриценко задержали после нападения на очередную женщину. На этот раз в колонии он вел себя агрессивно и пытался устроить бунт.

По данным агентства, мужчина был женат, у него двое детей. Выйти на свободу он сможет в том случае, если врачи подтвердят его психическое здоровье. Если Гриценко признают невменяемым, его поместят в психиатрическую клинику.

Ранее в Челябинске судили «смолинского маньяка». Мужчина в течение 14 лет удерживал в плену девушку. В доме задержанного правоохранители нашли расчлененные останки еще одной женщины.

Убийства Преступления Тюрьмы

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