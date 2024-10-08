08 октября 2024, 19:45

Следователи отправились в Израиль ради встречи с киллером Карликом

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Следователи специально прилетели из России в Израиль, чтобы предъявить обвинение киллеру Дмитрию Карлику. Он в начале нулевых был членом организованной преступной группы, сообщила пресс-служба СК России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, Карлик вместе с другим участником ОПГ расправился с двумя мужчинами в Петербурге и скрылся от правосудия. Спустя 24 года его нашли в израильской тюрьме.

«Сотрудникам СК организовали командировку в Израиль, где в ходе исполнения запроса об оказании международно-правовой помощи правоохранительными органами Израиля Карлику предъявили обвинение в совершении убийства двух человек», - отметили в СК.

Обвиняемый свою вину признал. Сейчас расследование убийств продолжается, специалисты устанавливают места захоронения тел жертв.

Ранее стало известно, что мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на свидании в подвале одной из многоэтажек Москвы, успел бежать за границу. Его нашли в Узбекистане.

Санкт-Петербург Израиль Следственный комитет России
08 октября 2024, 03:03
«Ну и что, что он блогер». Губернатор Ставрополья рассказал о задержании Тринадцатого
РИА «Новости»
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Блогер Егор Гузенко с псевдонимами Тринадцатый и Турист находился в федеральном розыске. На праздник в Новопавловске он пришел в балаклаве и оказал сопротивление полиции, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Ну и что, что он блогер. У нас сегодня не блогеры руководят, а закон и Конституция России», - сказал он.

Владимиров сообщил, что полиция разыскивала Гузенко в течение двух лет. По его словам, блогер пришел на праздник в балаклаве и повел себя вызывающе. По его мнению, правоохранители не могли не отреагировать на это. Губернатор сообщил, что при задержании мужчина оказал сопротивление.

Силовики задержали Гузенко 5 октября на Дне города Новопавловска. Тринадцатого заподозрили в применении насилия в отношении представителя власти. Он отказался давать показания.

Задержания Уголовное дело Блогеры Аресты
07 октября 2024, 23:47
Классический мистер Рипли. За что арестовали блогера Тринадцатого
РИА «Новости»
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В Ставропольском крае арестовали военного блогера Егора Гузенко. Еще не так давно о человеке под псевдонимом Тринадцатый мало кто знал, но оказалось, что вопросов к нему много не только у правоохранителей, но и у коллег по цеху. Военный журналист и сопредседатель АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказала о собственном расследовании в отношении блогера.

«Ситуация мутная. <…> Причем тянется с прошлого года. Я тоже не знала, кто такой Тринадцатый, пока он не стал поливать всю нашу армию», - пояснила она.

В 2022 году, по словам Кашеваровой, Гузенко, будучи в федеральном розыске, якобы принимал участие в боевых действиях, набирал подписчиков и потом начал устраивать так называемые срочносборы.

У Гузенко, поделилась собеседница 360.ru, была продумана определенная схема: деньги он собирал на одну карту, с которой переводил все поступления на другую - туда, где проверять бы движение средств не стали. И уже с нее оплачивал личные покупки и снимал необходимые суммы.

«Просто жуткий человек. <…> Вся жизнь - какой-то кошмар. <…> Мы нашли, где он прятался - на Каховской ГЭС», - рассказала журналистка.

Собеседница 360.ru обратила внимание на записанные Тринадцатым ролики, где фигурировала символика ЧВК «Вагнер». Никакого отношения к «музыкантам», подчеркнула она, Гузенко не имеет. Это подтвердили результаты сделанных журналисткой запросов во все подразделения ЧВК.

«Мне в отделе кадров сказали, что такой человек никогда у них не числился. У него нет никакого жетона. <…> Что можно по нему сказать? Классический мистер Рипли, выдает себя не за того, кем является на самом деле», - выразила уверенность Кашеварова.

Найти доказательства того, что Тринадцатый нечист на руку, заметила сопредседатель АНО «Женский фронт», ей оказалось не слишком сложно. Помогло в том числе умение работать с большим объемом данных.

Тринадцатый даже успел оговорить свою жену: уверял, будто бы она хочет получить за гибель Гузенко пять миллионов. Сам по себе факт такой выплаты Кашеварова назвала невозможным, еще раз подчеркнув, что у блогера не было контрактов ни с Минобороны, ни с какими-либо организациями.

«Он нигде не числился, нигде не воевал», - заключила она.

Подробное расследование о деятельности Тринадцатого Анастасия Кашеварова опубликовала в своем Telegram-канале.

Уголовное дело Военные Блогеры Армия Деньги
07 октября 2024, 20:43
Жителей Дагестана задержали за экстремизм
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Силовики задержали трех жителей Дагестана по подозрению в создании ячейки международного экстремистского объединения, вербовку последователей и антироссийскую деятельность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Полиция, ФСБ и Росгвардия провела операцию на территории Дагестана и Санкт-Петербурга. Силовики задержали трех фигурантов уголовного дела, возбужденного по статье 282.2 УК России «Организация деятельности экстремисткой организации», и изъяли у них большое количество запрещенной религиозной литературы.

По версии следствия, подозреваемые создали ячейку экстремистского сообщества. С 2018 по 2023 год они вели антироссийскую и антиконституционную деятельность, пропагандировали на Северном Кавказе запрещенную идеологию и склоняли жителей примкнуть к ним.

В других регионах России сотрудники ФСБ схватили 39 человек за склонение подростков к насилию. Задержанным от 14 до 35 лет.

Уголовное дело Дагестан Терроризм МВД РФ ФСБ
07 октября 2024, 15:34
Россиянин зарезал знакомую в салоне сотовой связи
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Житель Саратова жестоко расправился со своей знакомой, которая работала в салоне сотовой связи. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Саратовской области.

В ходе ссоры мужчина нанес 27-летней девушке множественные удары ножом, она скончалась. В распоряжении 360.ru оказалось полное видео произошедшего.

Оперативники задержали подозреваемого, против него завели дело по статье «Убийство», максимальная санкция по которой предусматривает 15 лет лишения свободы.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», предполагаемым убийцей оказался 35-летний участник СВО. Он пришел к девушке, обнял ее и потом напал с ножом, у погибшей остался семилетний ребенок.

В 2021 году подозреваемого приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство жены, а в 2012-м он проходил по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель вонзил нож в сердце возлюбленной и спрятал труп в бочке.

Саратов Убийства Следственный комитет России

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