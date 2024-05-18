Следователи осмотрели место убийства 8-милетней девочки под Ростовом-на-Дону

Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова, признанного виновным в нанесении тяжелых травм студентке из Свердловска Анастасии Вяткиной в результате ДТП. Об этом сообщило издание 74.ru.

Решение принял Сосновский районный суд Челябинска. Стоимость арестованной собственности составила 47 миллионов рублей. По словам матери потерпевшей, которая стала инвалидом и потеряла зрение, эти средства нужны для того, что дать девушке все необходимое для жизни и оплатить курсы реабилитации.

«Настя все больше начинает разговаривать <…> Даем ей ходунки <…> Она не видит, но она слышит - как птички поют, деревья шуршат», - рассказала Светлана Вяткина о состоянии дочери.

В июне 2021 года Косилов обжаловал приговор по делу о ДТП. По его словам, ограничение свободы не просто мешает ему жить, но и очень сильно мешает его работе.

Авария с участием Косилова произошла летом 2019 года в Аргаяшском районе Челябинской области. Косилов за рулем Lexus столкнулся с Lada Vesta. Мужчина не признал своей вины, но до суда помогал пострадавшим деньгами. Суд приговорил Косилова к двум годам ограничения свободы.