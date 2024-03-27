Следователи изучат информацию с техсредств обвиняемых в теракте в Красногорске
Следственный комитет изучает данные с технических средств, изъятых у обвиняемых в теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщили 27 марта в пресс-службе ведомства.
Кроме того, следователи проверят, использовали ли фигуранты интернет при подготовке террористической атаки.
«Следствие анализирует использование обвиняемыми сети Интернет для планирования и совершения преступления», - указали в ведомстве.
Также следователи проводят исследование территории Crocus City Hall , пострадавшей от пожара. При этом применяются новейшие криминалистические средства.
«Также в рамках уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании», - заключили в СК.