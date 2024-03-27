27 марта 2024, 17:54

Следователи изучат информацию с техсредств обвиняемых в теракте в Красногорске

Пресс-служба Следственного комитета
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Следственный комитет изучает данные с технических средств, изъятых у обвиняемых в теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщили 27 марта в пресс-службе ведомства.

Кроме того, следователи проверят, использовали ли фигуранты интернет при подготовке террористической атаки.

«Следствие анализирует использование обвиняемыми сети Интернет для планирования и совершения преступления», - указали в ведомстве.

Также следователи проводят исследование территории Crocus City Hall , пострадавшей от пожара. При этом применяются новейшие криминалистические средства.

«Также в рамках уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании», - заключили в СК.

СК РФ Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 17:44
СК назвал число опознанных тел погибших в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Судебно-медицинские эксперты установили личности 84 погибших во время теракта в концертном комплексе Crocus City Hall. В их числе пятеро детей в возрасте от девяти до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета.

В ведомстве уточнили, что для установления личных данных остальных погибших назначили молекулярно-генетические экспертизы.

Следственный комитет России Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 16:58
Названо места отбывания ареста напавших на Crocus City Hall боевиков
РИА «Новости»
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Устроивших стрельбу по посетителям концертного зала Crocus City Hall после ареста доставили в московский следственный изолятор «Лефортово». Об этом в комментарии MSK1.Ru заявила правозащитница и бывший член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Она подчеркнула, что обвиняемые по террористическим статьям под арестом находятся на особых условиях.

«Их изолируют, как педофилов, в отдельной камере», - заявила Меркачева.

Она пояснила, что таким образом сотрудники ФСИН не дают боевикам вербовать других осужденных. Кроме того, в помещениях, где содержатся фигуранты дела о терроризме, круглосуточно работают камеры.

Член ОНК Москвы Арслан Хасавов заявил, что от арестованных по делу о теракте, их родственников или адвокатов просьбы о посещении следственного изолятора не поступали.

«Согласно действующему законодательству, члены ОНК, как врачи, которые должны откликаться на призывы о помощи со стороны кого угодно», - пояснил правозащитник.

Обвиняемыми в нападении на концертный зал стали четверо боевиков, устроившие расстрел зрителей , пришедших в Crocus City Hall на концерт группы «Пикник» в минувшую пятницу. Перед уходом боевики подожгли здание. Задержали сбежавших террористов в Брянской области, откуда доставили в Москву. Басманный суд арестовал боевиков на два месяца.

СИЗО Аресты Москва Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 11:56
Задержанному в аэропорту супругу экс-главы «Новой Голландии» предъявили обвинение
РИА «Новости»
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Предпринимателя Николая Конашенка обвинили в оправдании терроризма. Его задержали из-за провокационных публикаций в соцсетях о теракте в концертном зале Crocus City Hall, сообщило Главное управление СКР по Санкт-Петербургу.

«Предъявлено обвинение 41-летнему индивидуальному предпринимателю Николаю Конашенку в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 205.2 УК России „Оправдание терроризма“», - сообщила пресс-служба.

В ближайшее время ему назначат меру пресечения. По версии следствия, бизнесмен с 22 по 25 марта опубликовал в интернете комментарии с оправданием теракта в Красногорске.

Мужчину задержали в Пулково при попытке улететь в Ереван. Он публично извинился за посты.

«Известия» сообщили, что на фоне скандала жена Николая Конашенка покинула пост гендиректора АНО «Новая Голландия» после 13 лет работы.

Санкт-Петербург Уголовное дело Суд Терроризм Аресты Следственный комитет России
27 марта 2024, 10:45
Спустя 24 года арестовали очередного участника нападения на десантников в Чечне
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В Дагестане задержали Ислама Бациева по подозрению в причастности к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Операцию силовиков в Хасавюртовском районе показал Центр общественных связей ФСБ.

Мужчину 1977 года рождения схватили 20 марта в селе Байрамаул и доставили в полицию. Суд заключил его под стражу. В ближайшее время прокурор предъявит Исламу Бациеву обвинение в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего.

ФСБ вместе со Следкомом собрали, по словам пресс-службы, неопровержимую доказательную базу его участия в нападении банд Шамиля Басаева и Хаттаба на псковских десантников в феврале 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. Погибли 84 военнослужащих.

В 2023 году задержали трех жителей Кабардино-Балкарии - предполагаемых участников преступления.

«Известия» сообщили, что Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов входили в кабардинский джамаат.

Задержания Уголовное дело Чечня ФСБ Аресты

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