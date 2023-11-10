10 ноября 2023, 11:55

Следком РФ потребовал арестовать мужчину за нападение с ножом на знакомого в Москве

Unsplash
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В Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ударил ножом своего знакомого в общежитии. Пострадавший скончался от полученной травмы. Следственный комитет России потребовал ареста нападавшего, сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным правоохранительных органов, против злоумышленника возбудили дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед Перовским районным судом о заключении мужчины под стражу.

Известно, что 5 ноября подозреваемый находился в общежитии на Перовской улице, где поругался со знакомым. Словесный конфликт перерос в поножовщину. Пострадавшего забрала скорая. Он умер в больнице спустя три дня.

В ходе допроса злоумышленник признал свою вину.

В четверг, 9 ноября, в приступе ревности житель Челябинска пришел выяснять отношения с подругой в местный супермаркет. Когда беседа переросла в скандал, мужчина схватился за нож и ударил сожительницу в позвоночник. Женщину доставили в реанимацию.

Драки Уголовное дело Поножовщины Следственный комитет России Москва 2023
10 ноября 2023, 07:06
Лефортовский суд Москвы получил дело о госизмене Блинова
РИА «Новости»
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В Лефортовский суд Москвы поступили материалы дела в отношении некоего Блинова Г.А., подозреваемого в госизмене. ФСБ ходатайствовала о его аресте. Такую информацию опубликовали на официальном портале судов общей юрисдикции.

Дело зарегистрировали 9 ноября и передали судье. На 18:30 того же дня назначили заседание. ФСБ просила избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Блинова Г.А. - фигуранта уголовного дела по статье 275 УК России «Государственная измена». Фабулу дела и личность подозреваемого не раскрыли. Мужчине грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного срока.

Силовики регулярно сообщали о задержании подозреваемых в госизмене. В Кузбассе схватили участника украинского киберподразделения , в Челябинске - предполагаемого спонсора террористов. Жителя Бурятии заподозрили в пособничестве украинским спецслужбам. По версии следствия, он уговаривал мобилизованных переходить на сторону противника.

Уголовное дело Суд ФСБ Аресты
10 ноября 2023, 01:06
Экс-гендиректора ООО «Авиатика» арестовали по делу о многомиллионных хищениях
РИА «Новости»
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Бывшего гендиректора ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова арестовали в Москве по делу о многомиллионных хищениях в Минпромторге РФ. Такие данные привели в карточке Замоскворецкого суда.

В СИЗО он будет находиться до 8 января 2024 года. Пьянкову предъявили обвинение в многомиллионном хищении при создании программного обеспечения для судостроительной промышленности.

По данным ТАСС , речь идет о бюджетных средствах в размере более чем 240 миллионов рублей, которые выделили МИРЭА на ОКР «Адаптация». В рамках проекта предполагалось создать программное обеспечение для нужд судостроительной промышленности.

Следователи завели уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту хищений в 2023 году. Инкриминируемые Пьянкову преступления совершались в 2016–2018 годах.

Ранее сотрудники ФСБ выявили хищение 240 миллионов рублей у Фонда развития территорий. Фигурантом дела стала бывший арбитражный управляющий Светлана Аглинишкене.

Хищения Суд Аресты
10 ноября 2023, 00:15
«Была вся в слезах и грязная». Избитая женщиной на севере Москвы девочка-подросток попала в больницу
РИА «Новости»
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Избившая 14-летнюю школьницу на Ангарской улице Москвы женщина так отреагировала на просьбу девочки погладить ее собаку. Об этом «360» рассказала мать пострадавшего подростка.

Собеседница уточнила, что на дочь напали вечером в минувший понедельник, 6 ноября. В тот день девочка встречалась со своей компанией.

«Она мне позвонила и говорит: „Мама, меня избили“. Я в чем была выскочила на улицу, а она бежит к подъезду вся в слезах и грязная. Сказала, что на нее напала женщина» - рассказала мать девочки и добавила, что не смогла сдержать себя и отправилась на поиски обидчицы.

Около соседнего дома она встретила компанию дочки, которые ей рассказали все подробности.

«Сказали, что женщина вышла из подъезда с собаками и мужчиной. Дочь попросила погладить животное, но владелица резко отказала и начала оскорблять и ругаться матом. Ну моя тоже ответила. В итоге женщина бросилась на нее со спины», - поделилась мать.

Она добавила, что по рассказам ребят, одной рукой женщина держалась за парковочный столб, другой прижимала девочку к земле и пинала ее ногами. Вмешаться компания не могла, потому что владелица собаки пообещала натравить животное, если кто-то сделает хоть шаг.

В тот вечер найти обидчицу не удалось. Пострадавшая девочка пожаловалась, что плохо себя чувствует. В травматологию, куда ее доставила мать, вызвали скорую помощь для срочной госпитализации.

«У дочери сотрясение мозга, смещение перегородки носа. Сегодня пришел невролог и выяснилось, что у нее зажим мышц плеч и шеи. Наложили шину. Дочь до сих пор находится в больнице», - добавила собеседница.

Она подчеркнула, что уже была у следователя и единственное, что узнала об обидчице дочери, что она уже была судима, дети постоянно живут с бабушкой состоят на учете в социальной защите. Мать девочки подчеркнула, что намерена добиваться уголовного наказания для напавшей на дочь Ранее столичный главк СК заявил, что против избившей девочку-подростка женщины завели уголовное дело о хулиганстве. Но, по словам матери пострадавшей, после результатов выписки и медицинской экспертизы статью могут переквалифицировать на «Побои».

Драки Уголовное дело Дети
09 ноября 2023, 19:49
Соучастников убийства Дугиной приговорили к 1 и 4 годам колонии
РИА «Новости»
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Нагатинский суд приговорил бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури к четырем и одному годам колонии соответственно. Обвиняемые предоставили личные данные журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате покушения, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Путем частичного сложения наказаний суд постановил приговорить Рыбина к четырем годам колонии общего режима, а Чоудхури - к одному году колонии общего режима», - указали в ведомстве.

Даниила Чоудхури взяли под стражу в зале суда, до этого он находился под подпиской о невыезде. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Соучастники убийства журналистки Дугиной стали фигурантами уголовных дел по обвинению в незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни, а также за злоупотреблении служебными полномочиями.

Автомобиль Дарьи Дугиной подорвали на Можайском шоссе 20 августа 2022 года. По данным СК, мощность заложенного взрывного устройства составила 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

Суд Погибла Дарья Дугина

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