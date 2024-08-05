05 августа 2024, 12:47

Следком рассказал о девяти избивших боксера Двали жителях Феодосии

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Обвинение в покушении на убийство боксера Дмитрия Двали предъявили девятерым мужчинам. Они живут в Феодосии, трудятся охранниками и разнорабочими, сообщил Следком.

«Девятерым жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений», - сообщила пресс-служба.

Переквалифицировать уголовное дело из хулиганства в покушение на убийство поручил председатель СКР Александр Бастрыкин. Ранее полиция сообщала о восьми задержанных. Боксер пытался защитить подростка, на которого напала толпа мужчин, и остался без глаза.

Драки Спортсмены Крым Избиения Следственный комитет России
05 августа 2024, 11:22
Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории объявили в розыск
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывшего замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского объявили в розыск. Данные о нем появились в базе МВД России.

«Разыскивается по статье УК», - написано в карточке.

По какой именно - не указано.

Соболевский родился во Фрязине. Сейчас мужчине 46 лет. В 2015 году экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории переехал в США, сообщил источник РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют новые публикации о якобы выявленных случаях допинга в российском спорте высших достижений, чтобы еще сильнее изолировать страну. Курировать этот проект должен беглый Тимофей Соболевский.

МВД также объявило в розыск политолога и публициста Федора Крашенинникова*. Мужчина уехал из России в Литву четыре года назад.

* Внесен Минюстом России в список физлиц-иноагентов

США Допинг Россия Фрязино
05 августа 2024, 10:39
Религиозных деятелей в Тюмени задержали за вербовку 19 террористов
Читайте нас в: Google Новости
Силовики накрыли в Тюменской области канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации. Под подозрение попали два религиозных деятеля, которые собирали деньги и вербовали боевиков, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Приверженцев террористической организации задержали в Тюмени. По заданию эмиссаров два россиянина, будучи религиозными деятелями, завербовали 19 местных жителей для отправки в Сирию. Они же распространяли идеологию своей группировки в интернете и собирали деньги на ее нужды.

Следователи возбудили уголовные дела по статье 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности» и статье 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Силовики схватили подозреваемых и провели обыски в их домах.

Суд вынес приговор россиянину, которого задержали в Крыму при попытке пересечь границу ради службы в украинской армии. Его отправили на 6,5 года в колонию строгого режима.

Уголовное дело Терроризм ФСБ
05 августа 2024, 10:04
Политолога Крашенинникова объявили в розыск
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Политолога и публициста Федора Крашенинникова* объявили в розыск. Карточка с его данными появилась в базе данных МВД России.

«Федор Геннадьевич Крашенинников*, 16.07.1976. Разыскивается по статье УК», - написано в карточке розыска.

Статья, по которой мужчину разыскивают, не указана.

В сентябре 2022 года Минюст объявил Крашенинникова* иностранным агентом. Политолог утверждал, что против него возбуждено уголовное дело о несоблюдении «иноагентского» законодательства.

Мужчина уехал из России в Литву в августе 2020 года, до этого он получил административный арест на семь суток по статье об оскорблении власти. Для Крашенинникова* это было уже второе подобное наказание: в 2019 году его оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост в Telegram-канале.

Крашенинников* был известен как постоянный автор в издании «Ведомости». Кроме того, он сотрудничал с радиостанцией «Эхо Москвы» в Екатеринбурге.

* Внесен Минюстом России в список физлиц-иноагентов

Уголовное дело Москва 2022 Литва Россия Екатеринбург Аресты Москва
05 августа 2024, 09:35
Врио начальника ростовского СИЗО-1 уволили и возбудили уголовное дело
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Временно исполняющего обязанности начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева уволили с должности без права на восстановление. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Ранее его отстранили от работы на время следствия после захвата заложников террористами. Как отметили в публикации, сразу после ЧП он ушел на больничный якобы из-за перелома ноги. В минувшую пятницу мужчина вернулся на работу. В этот же день его уволили.

В отношении Заболотнева возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Он стал врио начальника СИЗО в апреле. В середине июля начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку.

ЧП в ростовском СИЗО произошло 16 июня. Террористы взяли в заложники двух человек, в том числе начальника областного УФСИН. Во время штурма, который продлился три минуты, злоумышленников ликвидировали.

Уголовное дело СИЗО Мужчины Захват заложников в ростовском СИЗО

Новости по теме