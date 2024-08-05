Следком рассказал о девяти избивших боксера Двали жителях Феодосии

Читайте нас в:

Бывшего замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского объявили в розыск. Данные о нем появились в базе МВД России.

«Разыскивается по статье УК», - написано в карточке.

По какой именно - не указано.

Соболевский родился во Фрязине. Сейчас мужчине 46 лет. В 2015 году экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории переехал в США, сообщил источник РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют новые публикации о якобы выявленных случаях допинга в российском спорте высших достижений, чтобы еще сильнее изолировать страну. Курировать этот проект должен беглый Тимофей Соболевский.

МВД также объявило в розыск политолога и публициста Федора Крашенинникова*. Мужчина уехал из России в Литву четыре года назад.

* Внесен Минюстом России в список физлиц-иноагентов