Следком рассказал о девяти избивших боксера Двали жителях Феодосии
Обвинение в покушении на убийство боксера Дмитрия Двали предъявили девятерым мужчинам. Они живут в Феодосии, трудятся охранниками и разнорабочими, сообщил Следком.
«Девятерым жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений», - сообщила пресс-служба.
Переквалифицировать уголовное дело из хулиганства в покушение на убийство поручил председатель СКР Александр Бастрыкин. Ранее полиция сообщала о восьми задержанных. Боксер пытался защитить подростка, на которого напала толпа мужчин, и остался без глаза.