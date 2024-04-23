Следком назвал имена подозреваемых в убийстве полицейских в Карачаевске

Расследование показало, что к преступлению в Карачаевске причастны пять человек, а именно Казбек Джазаев 1994 года рождения, Руслан и Ахмат Элькановы 1997 и 1999 года рождения, Руслан Семенов 1988 года рождения и Владимир Аверьянов 1989 года рождения.

По версии следствия, 22 апреля преступники расстреляли наряд полиции МО МВД России «Карачаевский», забрали оружие полицейских вместе с боеприпасами и уехали. Уголовное дело возбудили по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», статье 222 УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение оружия» и статье 226 УК России «Хищение оружия». Подозреваемых объявили в розыск.

Двое полицейских погибли, третьего госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Известия» показали место нападения.