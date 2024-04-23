23 апреля 2024, 12:39

Следком назвал имена подозреваемых в убийстве полицейских в Карачаевске

РИА «Новости»
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Пятерых мужчин в возрасте от 25 до 35 лет объявили в розыск по делу о нападении на полицейский патруль в Карачаево-Черкесии. Расстреляв правоохранителей, подозреваемые забрали их табельное оружие и скрылись, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Расследование показало, что к преступлению в Карачаевске причастны пять человек, а именно Казбек Джазаев 1994 года рождения, Руслан и Ахмат Элькановы 1997 и 1999 года рождения, Руслан Семенов 1988 года рождения и Владимир Аверьянов 1989 года рождения.

По версии следствия, 22 апреля преступники расстреляли наряд полиции МО МВД России «Карачаевский», забрали оружие полицейских вместе с боеприпасами и уехали. Уголовное дело возбудили по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», статье 222 УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение оружия» и статье 226 УК России «Хищение оружия». Подозреваемых объявили в розыск.

Двое полицейских погибли, третьего госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Известия» показали место нападения.

Уголовное дело Убийства Полиция
23 апреля 2024, 11:49
ФСБ предотвратила теракт в Брянске
РИА «Новости»
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Оперативники ФСБ задержали в Брянске гражданина России, который планировал совершить теракт. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

Силовики задержали сторонника украинских националистов, у него изъяли взрывчатку.

«В Брянске задержали гражданина России, который исповедовал украинскую националистическую идеологию. По заданию представителей запрещенной террористической организации он участвовал в подготовке диверсионно-террористического акта», - заявили в ФСБ.

Против фигуранта завели уголовное дело по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Пособничество в совершении террористического акта», ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ вскрыла деятельность террористической ячейки , которая планировала совершение теракта на объекте ВС России в Донецке. В группу входили шесть граждан из Средней Азии.

ФСБ Россия
23 апреля 2024, 11:07
Избившего подростков и угрожавшего «связями» бизнесмена в Башкирии задержали
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Задержали трех подозреваемых в избиении подростков в Иглинском районе. Возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Башкортостан.

Нападение произошло 20 апреля на дороге в селе Иглино. Фигурантами уголовного дела по части второй статьи 213 УК России «Хулиганство, совершенное с применением насилия и угрозой его применения, группой лиц» стали 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, его 20-летний сын и 42-летний знакомый. Их задержали.

«С подозреваемыми проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения», - сообщила региональный Следком.

По версии следствия, водитель иномарки спровоцировал конфликт с подростками, используя малозначительный повод, а потом вместе с двумя сыновьями и знакомым избил их. Госпитализировали 17-летнего парня.

Пострадали не менее трех человек, сообщил «360» местный житель. Его дочь оказалась среди них. Девочка пыталась снять произошедшее на телефон и получила несколько ударов. Мужчина обвинил в нападении иглинского бизнесмена и его сыновей-боксеров. По его словам, преступники угрожали расправой и заявляли о «связях» во власти.

Сайт kp.ru показал кадры с места избиения.

Задержания Уголовное дело Башкирия Избиения
22 апреля 2024, 21:11
Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве в Люблине
Прокуратура Москвы
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Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца всех фигурантов дела об убийстве москвича в Люблине. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

По данным издания, в СИЗО отправятся Низами и Бахтияр Аббасовы - отец и дядя главного подозреваемого Шахина Аббасова. А также Нахид Гусейнов и Исахан Аббасов - они помогли соучастникам убийства скрыться на своих автомобилях. По решению суда, все фигуранты уголовного дела останутся под стражей до 18 июня 2024 года.

Ранее суд отправил СИЗО Шахина Аббасова , обвиняемого в умышленном убийстве. По данным следствия, Шахин и Шахрат Аббасовы нанесли множественные удары руками и ножом молодому человеку, который сделал им замечание за неправильную парковку. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице.

Следователь сообщила, что отец Аббасова пытался договориться с родственниками убитого, чтобы «замять дело». Мать погибшего москвича, в свою очередь, рассказала, что ей и ее семье угрожали родственники обвиняемых.

Уголовное дело Убийства Суд Больницы Преступления СИЗО Аресты Москва
22 апреля 2024, 20:45
Оскорбившего участников СВО блогера задержали в Пензе
Пресс-служба МВД
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Сотрудники МВД и ФСБ в результате совместной операции задержали треш-стримера, который на видео оскорбил бойцов специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, правоохранительные органы выявили видеозапись с оскорблением военных в начале апреля.

«Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя», - уточнила Волк.

Во время задержания блогер объяснил свои действия алкогольным опьянением и извинился перед военнослужащими. Теперь подозреваемого отправят в Волгоград для проведения следственных действий.

В марте треш-стримера из Петрозаводска задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних. По версии следствия, блогер предлагал малолетней девочке интимную связь и совершал иные насильственные действия сексуального характера.

Задержания Пенза Военные ФСБ Видео Блогеры

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