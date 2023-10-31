31 октября 2023, 00:55

След запаха на галстуке помог калининградским следователям раскрыть убийство 27-летней давности

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Убийство 27-летней давности раскрыли в Калининградской области по запаховому следу. В 1997 году житель города Гусева убил приятельницу, изнасиловал ее дочерей, а потом убил старшую девочку, младшая выжила. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

Тела жены и ее 15-летней дочери, а также выжившую 10-летнюю девочку нашел супруг женщины, вернувшись из командировки. Преступник душил жертв галстуком, предварительно изнасиловав подростков.

Преступление долго не могли раскрыть, хотя в деле был фоторобот подозреваемого - его видела соседка в подъезде. В ходе проведения следственных мероприятий выявили подозреваемого, который отбывал пожизненный срок за убийство пятерых человек, в том числе двух детей.

«У мужчины взяли биологические образцы для сравнительного исследования, проведена ольфакторная (запаховая) судебная экспертиза. Она установила на галстуке, которым были задушены жертвы, запаховый след обвиняемого», - пояснили в СК.

Свидетельница опознала подозреваемого, добавили в комитете. Уроженцу города Гусева предъявили обвинения в умышленном убийстве и изнасиловании. Свою вину мужчина не признал.

В Санкт-Петербурге мужчина представился полицейским и изнасиловал 17-летнюю фетиш-модель, продававшую свой запах. Насильника разыскивает полиция.

Убийства Дети СК РФ Изнасилования
31 октября 2023, 05:12
Спецслужбы России выяснили, кто стоит за поджогом дома Шария в Испании
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Спецслужбы РФ выяснили, что за попыткой поджога испанской виллы украинского блогера Анатолия Шария стоит организованная преступная группировка наркоторговцев «Химпром». Об этом РИА «Новости» сообщили источники в силовых ведомствах.

«Покушение - дело рук членов „Химпрома“. ОПГ возглавляет Егор Буркин, переехавший в 2016 году на Украину после начала его разработки российскими спецслужбами», - заявил собеседник агентства.

Украинский блогер постоянно публикует материалы про наркокартель и его связи с киевским режимом. Шарий рассказал, что «Химпром» поставлял «соли» в ВСУ. «Солями» называют синтетический наркотик, который вызывает привыкание после первого употребления.

Собеседник агентства отметил, что российские спецслужбы плотно занимаются ОПГ «Химпром», на верхушку организации собраны фактически все данные.

Виллу украинского блогера, расположенную в муниципалитете Рода-де-Бера в испанском городе Таррагона, 24 октября забросали коктейлями Молотова. В дом прилетело шесть бутылок с зажигательной смесью, начался пожар.

Блогеры Украина
31 октября 2023, 00:10
Террориста ИГ осудили в Москве по делу о подготовке взрыва в здании ФСБ на Лубянке
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Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы Мероба Хаитова — фигуранта дела в отношении террористов «Исламского государства»*, которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Хаитов в ходе заседания полностью признал вину. Он также дал показания на остальных шестерых фигурантов. Террорист должен три года провести в тюрьме, а оставшиеся девять лет - в исправительной колонии строгого режима.

В качестве дополнительного наказания суд назначил Хаитову штраф в размере 500 тысяч рублей. В этой части защита осужденного обжаловала приговор.

«В открытом судебном заседании во Втором Западном окружном военном суде рассмотрено в особом порядке уголовное дело в отношении Хаитова Мероба Киемидиновича», - говорится в сообщении.

Ранее следователи пришли к выводу, что весной 2022 года боевики ИГ* создали ячейку террористического сообщества. Один из подсудимых должен был стать смертником и совершить самоподрыв.

* «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы Мероба Хаитова - фигуранта дела в отношении террористов «Исламского государства»*, которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Суд Терроризм
30 октября 2023, 19:29
Срезавшие скальп жителю Электростали признали вину в суде
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Подсудимые признали себя виновными по уголовному делу о причинении вреда здоровью 19-летнему жителю Электростали, сообщили в прокуратуре Московской области. Мужчин заподозрили в том, что они срезали молодому человеку скальп.

Сторона обвинения в ходе судебного заседания провела допрос потерпевших. Фигуранты уголовного дела признали себя виновными, однако от дачи показаний отказались.

«Следующее судебное заседание назначено на 8 ноября 2023 года», - говорится в сообщении.

В распоряжении «360» появилось видео из зала суда , где проходило заседание по делу в отношении двух приезжих из Коми. По предварительным данным, они срезали 19-летнем парню скальп из-за зеленого ирокеза.

Нападение произошло 9 июня 2023 года. Потерпевший рассказал, что подошел к мужчинам, чтобы попросить у них сигарету, но те набросились на него и решили отрезать волосы вместе с кожей головы. Злоумышленники попали под арест, а пострадавший оказался в больнице.

Суд Прокуратура РФ Электросталь
30 октября 2023, 19:28
Подозреваемого в покушении на изнасилования в Балашихе арестовали
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В Балашихе арестовали уроженца Таджикистана, обвиняемого в совершении двух покушений на изнасилование, в том числе несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 14 сентября 21-летний мужчина напал на 32-летнюю женщину возле одного из домов в Балашихе. Жительнице удалось вырваться из рук злоумышленника, она обратилась в полицию.

Спустя три недели, 7 октября, молодой человек вновь попытался совершить преступление. Он хотел изнасиловать 17-летнюю прохожую. Подростку удалось убежать и выскочить на дорогу. Там девушка остановила проезжающую машину.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность нападавшего. Его задержали и доставили к следователю на допрос. В России мужчина находился легально. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее жителя Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки. Предполагаемым преступником оказался 34-летний куратор кружка «анонимных наркоманов». Возбуждены уголовные дела «Половое сношение с лицом младше 16 лет» и «Развратные действия».

Уголовное дело Следственный комитет России

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