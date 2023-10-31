След запаха на галстуке помог калининградским следователям раскрыть убийство 27-летней давности

Тела жены и ее 15-летней дочери, а также выжившую 10-летнюю девочку нашел супруг женщины, вернувшись из командировки. Преступник душил жертв галстуком, предварительно изнасиловав подростков.

Преступление долго не могли раскрыть, хотя в деле был фоторобот подозреваемого - его видела соседка в подъезде. В ходе проведения следственных мероприятий выявили подозреваемого, который отбывал пожизненный срок за убийство пятерых человек, в том числе двух детей.

«У мужчины взяли биологические образцы для сравнительного исследования, проведена ольфакторная (запаховая) судебная экспертиза. Она установила на галстуке, которым были задушены жертвы, запаховый след обвиняемого», - пояснили в СК.

Свидетельница опознала подозреваемого, добавили в комитете. Уроженцу города Гусева предъявили обвинения в умышленном убийстве и изнасиловании. Свою вину мужчина не признал.

В Санкт-Петербурге мужчина представился полицейским и изнасиловал 17-летнюю фетиш-модель, продававшую свой запах. Насильника разыскивает полиция.