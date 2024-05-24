След организаторов теракта в «Крокусе» нашли за пределами СНГ

Житель Москвы, вернувшись домой после больницы, куда попал с инсультом, обнаружил в квартире 10 человек кавказской наружности. О ситуации с захватом жилья сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника канала, знакомая пострадавшего мужчины (Михаила Е.) ранее обещала помочь ему с трудоустройством и познакомила с будущими коллегами.

Один из них позже одолжил у Михаила Mercedes-Benz GLE 350D, сказал, что якобы хочет встретить родственницу на вокзале. Тот согласился, но, когда новый знакомый прибыл за ключами от машины в квартиру на Воронцовских прудах, отзывчивому мужчине стало плохо - его доставили в больницу с инсультом.

Ключи от Mercedes при этом остались у «будущего коллеги», а жилище никто не закрыл. Предприимчивый знакомый быстро сориентировался и воспользовался чужими квадратными метрами. На следующий день сын Михаила приехал в квартиру к отцу, где встретил 10 лиц кавказской наружности.

Мужчины назвали себя коллекторами и заявили, что будут охранять квартиру до приезда хозяина. Выгнать их не получилось.

Когда Михаила выписали из больницы и он вернулся домой, то гости тоже отказались уходить. Выпроводить их мужчина пытался целую неделю. В итоге пошел на хитрость, сказал, что ждет в гости женщину, и попросил пойти погулять на время на улицу, те поверили, а Михаил закрылся на все замки.

Пускать обратно «сожителей» он наотрез отказался, хотя они настойчиво ломились в квартиру. Пусть и не быстро, но мужчина в итоге смог добраться до полиции и написать заявление.