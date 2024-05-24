24 мая 2024, 12:39

След организаторов теракта в «Крокусе» нашли за пределами СНГ

РИА «Новости»
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Организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» промышляли не только на территории СНГ, но и за пределами содружества. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что нападение стало частью стратегии противников России.

Он сказал об этом после заседания руководителей органов безопасности стран СНГ, сообщили «Известия». Нарышкин назвал произошедшее лишь одним из звеньев цепи устремлений противников России.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» преступники открыли огонь по зрителям, а затем подожгли концертный зал. Нападение сняли на видео. Правоохранители задержали 12 человек, в том числе непосредственных исполнителей и их сообщников.

Разведка Терроризм Теракт в «Крокусе»
24 мая 2024, 12:01
Главу российской строительной фирмы осудили за избиение специалиста инспекции
РИА «Новости»
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Суд в Астраханской области приговорил к двум годам лишения свободы главу строительной фирмы, который избил сотрудника службы строительного надзора. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

Мужчину признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», следующие два года он проведет в колонии общего режима.

В СК уточнили, что конфликт между сторонами произошел на объекте капитального строительства в населенном пункте Верхний Бузан. Сотрудник инспекции проверял выполненные работы по монтажу конструкций части здания и обнаружил отклонения и несоответствия от проектной документации, о чем сообщил руководителю строительной фирмы. Однако в ответ мужчина начал бить потерпевшего ругами и ногами по телу и голове.

Ранее Житель Приморья избил подростка на автобусной остановке в Артеме, СК возбудил уголовное дело.

Суд Мужчины Избиения Следственный комитет России
24 мая 2024, 10:57
Москвич после выписки из больницы обнаружил в квартире 10 кавказцев
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Житель Москвы, вернувшись домой после больницы, куда попал с инсультом, обнаружил в квартире 10 человек кавказской наружности. О ситуации с захватом жилья сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника канала, знакомая пострадавшего мужчины (Михаила Е.) ранее обещала помочь ему с трудоустройством и познакомила с будущими коллегами.

Один из них позже одолжил у Михаила Mercedes-Benz GLE 350D, сказал, что якобы хочет встретить родственницу на вокзале. Тот согласился, но, когда новый знакомый прибыл за ключами от машины в квартиру на Воронцовских прудах, отзывчивому мужчине стало плохо - его доставили в больницу с инсультом.

Ключи от Mercedes при этом остались у «будущего коллеги», а жилище никто не закрыл. Предприимчивый знакомый быстро сориентировался и воспользовался чужими квадратными метрами. На следующий день сын Михаила приехал в квартиру к отцу, где встретил 10 лиц кавказской наружности.

Мужчины назвали себя коллекторами и заявили, что будут охранять квартиру до приезда хозяина. Выгнать их не получилось.

Когда Михаила выписали из больницы и он вернулся домой, то гости тоже отказались уходить. Выпроводить их мужчина пытался целую неделю. В итоге пошел на хитрость, сказал, что ждет в гости женщину, и попросил пойти погулять на время на улицу, те поверили, а Михаил закрылся на все замки.

Пускать обратно «сожителей» он наотрез отказался, хотя они настойчиво ломились в квартиру. Пусть и не быстро, но мужчина в итоге смог добраться до полиции и написать заявление.

Москва Квартиры
24 мая 2024, 10:09
Генерал Попов не признал вину в мошенничестве
РИА «Новости»
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Военные следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Адвокат Сергей Буйновский заявил, что он не признал вину.

«Ему предъявленo обвинение. Все обвинения он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие», - сказал он ТАСС.

Попова заключили под стражу решением 235-й гарнизонного военного суда от 17 мая. Следком сообщил, что его заподозрили в хищении купленных администрацией Запорожской области изделий металлопроката на сумму более 130 миллионов рублей. Офицеру вменили мошенничество в особо крупном размере. Следствие ходатайствовало о переводе подозреваемого под домашний арест.

Генерала отстранили от службы в 2023 году. Депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал его прощальное аудиосообщение в интернете, что спровоцировало скандал. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак обвинил парламентария в организации политического шоу.

Уголовное дело Военные Мошенничество Аресты
24 мая 2024, 09:51
Хабаровский студент собирал с пенсионеров деньги за ложные ДТП
РИА «Новости»
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Полицейские в Хабаровске задержали студента, который помогал мошенникам вымогать деньги у пенсионеров за несуществующие ДТП с их родственниками. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, 19-летний уроженец Сахалинской области начал работать «курьером» в группе аферистов, которые звонили пенсионерам и сообщали им ложную информацию о серьезной аварии с участием близких родственников.

Чтобы жертва не заподозрила подвоха из-за разницы в тембре голоса, мошенники предупреждали о «расстройстве речи» после полученной травмы головы. Согласно схеме мошенничества, пожилые люди должны были передать «знакомому» или «водителю» пострадавшей стороны крупную сумму денег. Фигурант получал свой процент на карту за каждый перевод средств.

Предварительная сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей. Следователи завело уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе обыска жилья студента правоохранители обнаружили ноутбук, сотовые телефоны и 85 тысяч рублей, которые он получил от мошенников.

Ранее петербуржец подменил в пункте выдачи iPhone и попал в полицию.

Пенсионеры МВД РФ Мошенничество Студенты

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