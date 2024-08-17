Слабослышащего россиянина осудили по делу о госизмене

Слабослышащего мужчину приговорили штрафу в размере 400 тысяч рублей и 6,5 года колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям «Приготовление к госизмене». Судебный процесс прошел в закрытом режиме.

Суд установил, что подсудимый намеревался выехать на территорию Украины и вступить в ряды «Русского добровольческого корпуса»*. Для этого он купил экипировку РДК* и связался с кураторами группировки в Брянской области, которые пообещали ему переправку за границу.

Мужчину задержали еще в октябре 2023 года, когда он устроил перепалку с кассиром в железнодорожной кассе. После 10 суток административного ареста его задержали сотрудники ФСБ.

Ранее стало известно, что белорусские пограничники дополнительно защитят границу с Украиной из-за боевиков РДК*.

*«Русский добровольческий корпус» / РДК признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.