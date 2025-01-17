Скрывшую получение ВНЖ в США жительницу Челябинска отправили под суд

Правоохранители установили, что имеющая постоянную регистрацию в Челябинске женщина получила вид на жительство в США до 2034 года. При этом она не исполнила обязанность по подаче уведомления в уполномоченный орган о наличии у нее вида на жительство на территории иностранного государства.

Преступление выявили оперативники управления ФСБ по региону. Они же осуществляют сопровождение по уголовному делу. В настоящее время расследование завершили, материалы отправили в суд.

Осенью 2024 года гражданин США Джон Роблес получил российский паспорт. Он поблагодарил органы государственной власти, которые помогли ему воплотить в жизнь о гражданстве РФ.