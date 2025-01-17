17 января 2025, 12:54

Скрывшую получение ВНЖ в США жительницу Челябинска отправили под суд

РИА «Новости»
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Жительница Челябинска предстанет перед судом за неуведомление уполномоченных органов о получении вида на жительство в США. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Челябинской области.

Правоохранители установили, что имеющая постоянную регистрацию в Челябинске женщина получила вид на жительство в США до 2034 года. При этом она не исполнила обязанность по подаче уведомления в уполномоченный орган о наличии у нее вида на жительство на территории иностранного государства.

Преступление выявили оперативники управления ФСБ по региону. Они же осуществляют сопровождение по уголовному делу. В настоящее время расследование завершили, материалы отправили в суд.

Осенью 2024 года гражданин США Джон Роблес получил российский паспорт. Он поблагодарил органы государственной власти, которые помогли ему воплотить в жизнь о гражданстве РФ.

США Суд Челябинск ВНЖ
17 января 2025, 11:54
В Москве задержали мужчину за незаконный оборот наркотиков
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Москве мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

На 1-й Парковой улице патруль обратил внимание, что один из прохожих попытался скрыться при виде сотрудников правоохранительных органов. Его остановили для проверки документов.

В разговоре с росгвардейцами 27-летний житель Подмосковья заметно нервничал, а затем признался, что у него при себе есть наркотики. После этого его задержали.

У мужчины нашли N-метилэфедрон общей массой более шести граммов в полимерных пакетиках. Он признался, что нашел наркотики в закладках. После этого его передали сотрудникам правоохранительных органов.

Неделю назад на шоссе Энтузиастов задержали 30-летнего приезжего из Челябинской области, у которого в кармане нашли мефедрон.

Наркотики Росгвардия Мужчины Москва
17 января 2025, 08:53
Расследование дела женщины, назвавшей рабочих «русней», завершили в Москве
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Предварительное расследование уголовного дела Яны Джоган, которая оскорбила рабочих по национальному признаку и угрожала им, завершили. Об этом РИА «Новости» рассказала адвокат Елена Пономарева.

Следствие установило, что женщина использовала нецензурную брань в отношении строителя, который делал ремонт в подъезде, и других лиц, заявляя о вражде и наневисти к русским людям. Кроме того, она угрожала мужчинам пистолетом и выстрелила в их сторону холостыми по меньшей мере два раза.

Против 37-летней москвички Джоган возбудили дело по статье о хулиганстве. У нее дома обнаружили пневматическое оружие. Подозреваемая признала вину, сейчас она находится под стражей.

Суд обязал ее выплатить штраф в размере двух тысяч рублей за публичное демонстрирование в социальной сети запрещенной символики.

Накануне журналисты узнали, что жительница Москвы , которая назвала строителей «русней» и угрожала им оружием, может сесть в тюрьму за госизмену.

Суд СИЗО Экстремизм Москва
17 января 2025, 08:39
Адвокат рассказал о любопытной коллизии в деле генерала Попова
РИА «Новости»
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Суд столкнулся с любопытной коллизией во время рассмотрения дела бывшего командующего 59-й армией, генерал-майора Ивана Попова. Об этом «Коммерсанту» сообщил адвокат подозреваемого Сергей Буйновский.

«Представляющий Запорожскую область юрист заявил, что по этому делу регион не считает себя потерпевшей стороной. Попов своими действиями ущерба не нанес. Представитель региона пояснил, что металлоконструкции, о которых идет речь в деле, были не прописанными в бюджете расходами, а гуманитарной помощью», - сказал Буйковский.

Юрист от Запорожской области добавил, что военные в результате действий Попова отразили контрнаступление украинских сил.

Буйковский напомнил, что Минобороны также не имеет к Попову имущественных претензий, поскольку не финансировало поставки металлоконструкций. В делах о мошенничестве наличие пострадавшей стороны является обязательным условием.

Попова задержали в мае 2024 года по подозрению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он причастен к хищению металлических конструкций на сумму более 114 миллионов рублей.

Суд Адвокаты Военные
16 января 2025, 23:20
Любили борьбу и продавали смартфоны. Что известно о пособниках убийцы генерала Кириллова
РИА «Новости»
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В деле об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова появились два новых фигуранта. Предполагаемых сообщников киллера отправили в изолятор. Чем до ареста занимались Батухан Точиев и Рамазан Падиев, выяснил 360.ru.

За что отвечали Падиев и Точиев Исполнителя преступления Ахмаджона Курбонова силовики задержали почти сразу по горячим следам. Именно он, по их версии, 17 декабря дистанционно привел в действие спрятанное в электросамокате на Рязанском проспекте взрывное устройство мощностью около 500 граммов тротила.

Точиев и Падиев, по словам представителя Следкома России Светланы Петренко, в ноябре сняли для Курбонова комнату в подмосковном хостеле , по пути в которую его и задержали. Ее нашли через интернет, а оплатили деньгами со счета Точиева - их перевел неустановленный пока куратор.

Падиев лично наведался в будущее убежище, снял его на видео изнутри и снаружи, рассчитался и в одном из столичных торговых центров передал будущему террористу ключи.

Что известно о пособниках Курбонова И Точиев, и Падиев состояли в боевом крыле группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхароева*, с которым связаны сообщники напавших на «Крокус Сити Холл».

До переезда в Москву Падиев жил в Карабулаке, занимался ММА и работал в «Перекрестке». В столице поселился в подсобном помещении «Пятерочки» и устроился охранником.

Мужчине 22 год, у него российское гражданство. На заседании об избрании меры пресечения Падиев не признал вину.

По одной из версий, мужчины помогли Курбонову по заданию Службы безопасности Украины, обеспечив не только жильем, но и транспортом.

По другой, незадолго до взрыва с одним из пособников, уже судимым за грабеж, связался знакомый из заграницы и попросил найти выходцу из Средней Азии неприметное жилье без необходимости иметь регистрацию. Он в свою очередь попросил заняться поисками другого выходца из Ингушетии. Так у подрывника появилось жилье в Электроуглях.




Арест пособников Курбонова Оба мужчины - уроженцы Ингушетии, жили в Москве. После теракта ударились в бега. В начале января один из них, Падиев, получил административный арест на 15 суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. Возле миграционного центра в Троицке он громко матерился и не реагировал на замечания.

Полицейские задержали Падиева и Точиева в Сибири. Им предъявили обвинение в теракте. Басманный суд заключил подозреваемых под стражу до 17 февраля.

Точиев обосновался в Бутове и торговал смартфонами, в том числе на «Горбушке». В 2015 году стал фигурантом дела о краже телефонов у несовершеннолетних, а через год встал на учет в наркодиспансере.

По неподтвержденной информации, бизнесом земляки занимались вместе. Увлечение у них тоже было одно на двоих - Точиев участвовал в первенстве Москвы по боксу.

*Движение признано террористическим и запрещено в России.

Ингушетия Уголовное дело Терроризм Аресты Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

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