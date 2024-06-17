Скрывавшегося 12 лет экс-главу департамента Минсельхоза поймала ФСБ

В розыск Донских объявляли по подозрению в организации хищения в 2007–2011 годах более двух миллиардов рублей. Речь идет о средствах АО «Росагролизинг» и Россельхозбанка, напомнили в ФСБ.

Соучастников Донских ранее задержали и заключили под стражу в рамках возбужденных ранее уголовных дел, продолжили в ведомстве. Чиновник при этом смог скрыться от органов предварительного следствия.

В дальнейшем Правобережный районный суд Липецка признал подельников Донских виновными в хищении средств «Росагролизинга». Деньгами завладели через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы.

Помимо этого, фигурантов признали виновными в невозврате кредитов, полученных в Россельхозбанке. Обвиняемые получили девять и 11,5 года лишения свободы.

Советский районный суд Липецка вынес постановление об аресте Донских, добавили в ведомстве. Сейчас следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по закреплению доказательств, а также и установление других соучастников преступления продолжается.