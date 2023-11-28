28 ноября 2023, 09:25

«Скорую мальчику вызвали». Сахалинские школьники избили первоклассника

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

В городе Долинске школьники избили первоклассника. Власти подтвердили, что ему вызвали скорую помощь, но госпитализация не потребовалась. Прокуратура Сахалина устроила проверку.

В городе Долинске школьники избили первоклассника. Власти подтвердили, что ему вызвали скорую помощь, но госпитализация не потребовалась.

Прокуратура Сахалина устроила проверку.

Учитель прошел мимо Информация о том, что 27 ноября в школе № 1 избили первоклассника, появилась в интернете. Юрист Кирилл Кобяков показал в своем Telegram-канале справку Долинской центральной райбольницы с перечислением травм своего дальнего родственника - избитого мальчика. Врачи зафиксировали у него ушиб мягких тканей носа, передней брюшной стенки и паховой области.

«Первоклассника жестоко избили. Били в лицо, живот, пах. Ребенок рассказал, что когда он лежал побитый на снегу, мимо проходил один из учителей и даже не попытался предложить помощь», - заявил он.

Кирилл Кобяков сказал, что в школу приезжали скорая помощь и полиция. Мужчина обратился к министру образования, районному прокурору и главе района - потребовал принять меры.

Внутренняя проверка Долинская городская прокуратура устроила проверку и пообещала при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования. Пресс-служба надзорного ведомства сообщила, что специалисты оценят действия должностных лиц школы и органов системы профилактики.

Предварительную внутреннюю проверку провел департамент образования Долинского района. Глава городского округа Александр Тугарев назвал информацию об избиении первоклассника противоречивой и заявил, что медпомощь ему не потребовалась.

«На территории школы никаких конфликтов замечено не было. Это подтверждают камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел на улице. Скорую мальчику вызвали, но госпитализация ему не потребовалась», - сказал он.

К делу подключилась уполномоченная по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская. Она заявила, что связалась с правоохранителями и взяла проверку под личный контроль.

В феврале на Сахалине группа подростков избила 15-летнюю школьницу. В нее бросили петарду, ударили палкой и сломали руку. Следком возбудил уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство».

Дети Прокуратура РФ Школьники Избиения Буллинг
28 ноября 2023, 09:03
Выловивших 247 килограммов трепанга браконьеров задержали на Сахалине
Читайте нас в: Google Новости
На юге Сахалина задержали браконьеров, которые выловили трепанга на сумму более 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Сахалинской области.

Деятельность браконьеров пресекли на побережье лагуны Буссе в Корсаковском районе. Они незаконно добывали трепанга дальневосточного.

«Общим весом более 247 килограммов. Сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 5,7 миллиона рублей», - указали в ведомстве.

Около 4224 трепанга отпустили в их естественную среду обитания. Во время задержания у браконьеров изъяли водолазное снаряжение, резиновую лодку и машину. Разрешение на законную добычу трепанга они не предоставили.

В Омской области сотрудники ФСБ обнаружили краснокнижных соколов-кречетов в тайнике внутри автомобиля. Редких птиц россиянин возил на машине. Правоохранители изъяли у него трех кречетов.

Задержания ФСБ
28 ноября 2023, 02:33
Бокалы на миллион рублей украли из ресторана Lamborghini на вечеринке
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Совладелец столичного ресторана Lamborghini Аршак Григорян обратился в полицию из-за кражи бокалов на сумму один миллион рублей. Хозяин заведения высказал «360» предположение, кто мог совершить это правонарушение и предоставил видео с камер видеонаблюдения.

В ресторане проходил фуршет, на котором награждали лауреатов премии «Топ-50 лучших персон». По окончанию вечеринки персонал обнаружил пропажу шести дорогостоящих бокалов.

«Один их номинантов получил премию и решил, что премии мало, прихватил с собой бокалы. Бокалы - французский хрусталь, для моего заведения было приобретено. Подарок. Каждая частица нашего заведения [нам важна], потому что мы вкладываем душу», - рассказал изданию совладелец ресторана.

Григорян пояснил, что гостей попросили вернуть украденное, но их просьбу проигнорировали, поэтому администрация ресторана обратилась в правоохранительные органы.

Адвокат рестораторов Елена Корабейникова пояснила, что произошло серьезное преступление, поэтому владельцы написали заявление в полицию. На место приезжала оперативно-следственная группа.

«Один из звездных гостей украл бокалы. Это был подарок ресторану Lamborghini на миллион рублей. <…> Мы с детективом провели расследование, посмотрели камеры. <…> В количестве шести штук украсть на празднике бокалы... такой опрометчивый поступок», - заявила адвокат.

Заявление написали в ОВД ЦАУ, добавила Корабейникова. Проводятся следственные действия.

Кражи Рестораны Москва 2023
27 ноября 2023, 21:37
«Без понятия». Отец отравившейся метадоном девочки заявил, что не употребляет наркотики
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Отец отравившейся в Красногорске девочки заявил «360», что не знает, как его дочь могла съесть наркотический препарат. Он заверил, что в семье никто не употребляет наркотики.

«Без понятия, мы приехали домой и она побледнела. <…> Я не знаю точно. Вообще без понятия, как такое может быть», - рассказал отец девочки.

По информации «360», отец девочки был ранее неоднократно судим за кражу и хранение наркотиков. Telegram-канала Mash утверждает, что в крови мужчины экспертиза обнаружила следы марихуаны и других психостимуляторов.

Ребенка с признаками отравления 26 ноября доставили в медицинское учреждение, где врачи выявили в организме наличие наркотического вещества, предположительно, метадона. СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ». Следователям предстоит выяснить, как сильнодействующий наркотик попал в организм ребенка.

Наркотики Дети
27 ноября 2023, 20:29
СК возбудил уголовное дело по факту отравления ребенка метадоном в Красногорске
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту отравления ребенком наркотическим веществом. Сообщение об этом опубликовали в Telegram-канале ведомства.

В медучреждение Красногорска 26 ноября доставили двухлетнего ребенка с признаками отравления. Во время обследования врачи обнаружили в организме девочки метадон.

По факту отравления ребенка следственный отдел по городу Красногорску возбудил уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ». Следствие устанавливает обстоятельства, при которых метадон попал в организм ребенка.

По данным источника «360», девочка с отцом зарегистрированы в Москве, мать прописана в Белоруссии. Семья проживает в деревне Глухово, на профилактическом учете не состоит. Известно, что отец девочки имеет не одну судимость за кражу и хранение наркотиков. Мать ребенка не судима, к административной ответственности ранее не привлекалась.

По информации Telegram-канала Mash , ребенок отравился метадоном, оставленным в открытом доступе отцом-наркоманом, что подтвердила экспертиза.

Наркотики Дети СК РФ

Новости по теме