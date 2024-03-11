Склонявший военных вступать в «Легион „Свобода России“» стал фигурантом дела о госизмене

Житель Хабаровска, склонявший военных к участию в боевых действиях в составе запрещенного в РФ «Легиона „Свобода России“»*, стал фигурантом дела о госизмене. Об этом со ссылкой на региональное УФСБ сообщил ТАСС.

Известно, что злоумышленнику 39 лет. Сотрудники военной контрразведки установили, что мужчина занимался тем, что склонял военнослужащих Хабаровского гарнизона к выезду на Украину, чтобы там в составе «Легиона „Свобода России“»* принимать участие в боевых действиях против ВС РФ.

Следственное подразделение УФСБ России по Восточному военному округу возбудило дело против хабаровчанина. Его задержали. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.

* украинское военизированное объединение «Легион „Свобода России“» признано террористическим и запрещено в РФ.