11 марта 2024, 11:32

Склонявший военных вступать в «Легион „Свобода России“» стал фигурантом дела о госизмене

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Житель Хабаровска, склонявший военных к участию в боевых действиях в составе запрещенного в РФ «Легиона „Свобода России“»*, стал фигурантом дела о госизмене. Об этом со ссылкой на региональное УФСБ сообщил ТАСС.

Житель Хабаровска, склонявший военных к участию в боевых действиях в составе запрещенного в РФ «Легиона „Свобода России“»*, стал фигурантом дела о госизмене. Об этом со ссылкой на региональное УФСБ сообщил ТАСС.

Известно, что злоумышленнику 39 лет. Сотрудники военной контрразведки установили, что мужчина занимался тем, что склонял военнослужащих Хабаровского гарнизона к выезду на Украину, чтобы там в составе «Легиона „Свобода России“»* принимать участие в боевых действиях против ВС РФ.

Следственное подразделение УФСБ России по Восточному военному округу возбудило дело против хабаровчанина. Его задержали. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.

* украинское военизированное объединение «Легион „Свобода России“» признано террористическим и запрещено в РФ.

ФСБ
11 марта 2024, 10:17
Житель поселка в Ленобласти убил родителей, поджег дом и покончил с собой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Тела трех человек обнаружили в сгоревшем доме в поселке Красносельское Выборгского района Ленобласти. По данным «Mash на Мойке», погибшие — близкие родственники. Сын сначала застрелил родителей, а потом устроил поджог и свел счеты с жизнью, пояснил источник Telegram-канала.

ЧП произошло минувшей ночью. По данным собеседника «Mash на Мойке», обрез, из которого, предположительно, застрелили двух человек, также нашли в сгоревшем доме.

Источник канала уточнил, что причиной, которая привела к гибели людей, мог быть жилищный вопрос. Дело в том, что раньше на месте этого частного дома стоял барак, в нем жили несколько семей.

Большинство съехало, когда здание признали аварийным, но семья из родителей и взрослого сына осталась. Они снесли часть барака и возвели на ней свой самострой. Суд признал незаконными эти действия и постановил выселить жильцов.

Не исключено, что это и стало последней каплей терпения 50-летнего мужчины, добавил источник «Mash на Мойке». В итоге по предварительным данным, он сначала застрелил родителей, потом поджог газовый баллон и покончил с собой.

Тела трех человек обнаружили в сгоревшем доме в поселке Красносельское Выборгского района Ленобласти. По данным «Mash на Мойке» , погибшие - близкие родственники. Сын сначала застрелил родителей, а потом устроил поджог и свел счеты с жизнью, пояснил источник Telegram-канала.

Убийства Ленинградская область
11 марта 2024, 09:52
Водитель сбил ребенка на тюбинге в Иркутской области
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Шестилетний ребенок на тюбинге умер в результате ДТП в Заларях. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, днем 10 марта на улице Первомайской в поселке Залари 32-летний водитель наехал на мальчика, который скатывался на тюбинге со снежного склона рядом с дорогой. Фигурант привез ребенка в районную больницу. Там мальчик скончался от полученных травм.

После ДТП стражи правопорядка установили, что автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за нетрезвое вождение.

«В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - отметили в ведомстве.

Ранее шестилетний самокатчик попал под автобус в Санкт-Петербурге. Прибывшие медики увезли ребенка в больницу, где ему диагностировали травмы и ушибы.

Уголовное дело Дети ДТП Водители
11 марта 2024, 09:17
СК возбудил дело после того, как ребенка парализовало во время родов в Новосибирске
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Новосибирске младенец во время родов получил травму, в результате чего его частично парализовало. По факту произошедшего завели уголовное дело, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Председатель СК России (прим. ред. - Александр Бастрыкин) поставил на контроль результаты расследования уголовного дела о получении травмы новорожденным в Новосибирске», - подчеркнули в ведомстве.

Как стало известно, у ребенка парализовало руки вследствие травмы, полученной в процессе родов. Мать мальчика считает, что такое могло произойти из-за врачебной ошибки.

Стражи правопорядка установят обстоятельства и качество оказания медицинской помощи новорожденному. Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ранее десятилетнему мальчику парализовало руку после удара током в московском автосалоне.

Уголовное дело Дети Врачи Следственный комитет России
11 марта 2024, 08:46
Контрабанду древесины свыше 100 тыс. кубометров пресекли в Приморском крае
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Уголовное дело возбудили по факту контрабанды древесины. Подозреваемые — административные органы Приморского края. Правоохранители смогли пресечь незаконный вывоз более 100 тысяч кубометров древесины. Об этом сообщило правительство региона.

Уголовное дело возбудили по факту контрабанды древесины. Подозреваемые - административные органы Приморского края. Правоохранители смогли пресечь незаконный вывоз более 100 тысяч кубометров древесины. Об этом сообщило правительство региона.

«Помощь в уточнении обстоятельств оказали специалисты профильного краевого министерства и краевого учреждения „Приморское лесничество“», - рассказали в ведомстве.

По данным министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, из России пытались вывезти незаконно лесоматериалы мягколиственных пород из березы и осины.

Стражи правопорядка предотвратили незаконное перемещение мягколиственных пород древесины объемом более 100 тысяч кубометров. Общая сумма ущерба от преступных действий - 77 миллионов рублей.

Ранее нелегальное производство рыбной продукции раскрыли в Москве.

Уголовное дело Контрабанда

Новости по теме