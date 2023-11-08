«Мы стояли на светофоре, когда он шел с мачете. В какой-то момент он сказал: „Где моя мама?“ Видимо, был под чем-то», - предположил он.

Другой свидетель произошедшего сообщил «360», что мужчина размахивал во все стороны холодным оружием.

«Он, видимо, в наркотическом опьянении был, махал этим мачете против просто всех проходящих у него на пути», - добавил свидетель.

По информации Telegram-канала Mash, после задержания мужчина начать рассказывать про зомби, которые якобы всех закололи и убили.

Нападение на женщину с ребенком произошло 8 ноября. Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов, им пришлось открыть огонь и ранить нападавшего, «360» показывал видео с места происшествия. Прокуратура по Московской области по факту ЧП начала проверку.