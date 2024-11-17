Скандал с журналистами на сеансе Кашпировского дошел до полиции

«Неустановленные сотрудники охраны мероприятия, по словам коллег, также запрещали журналистами пользоваться средствами видео- и фотофиксации», - написал Шерих в обращении.

Он отметил, что наиболее неприятное происшествие случилось с журналисткой «Известий» Наталией Графчиковой и съемочной командой РЕН ТВ. У операторов отбирали камеру из рук, а корреспондентку вовсе вытолкали из зала, когда она попыталась задать вопрос Кашпировскому.

«Прошу Вас принять все необходимые меры по расследованию данного инцидента. Надеюсь, правонарушители будут установлены и привлечены к ответственности в порядке, предусмотренном законом», - заявил Шерих.

Это уже не первый раз, когда Наталии Графчиковой мешают выполнять работу. Ранее на корреспондентку напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Журналистка готовила материал о российской блогосфере, поэтому отправилась на мероприятие. Однако охранники были не рады присутствию представителя прессы, поэтому напали на нее. После случившегося возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов.