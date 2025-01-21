21 января 2025, 15:55

СК завершил следствие по делу экс-начальника управления Минобороны Демчика

РИА «Новости»
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Следователи завершили следственные действия в отношении бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета страны.

Следствие установило, что в 2017 году Минобороны заключило более 20 государственных контрактов с АО «Княгининская швейная фабрика» на поставку вещей для нужд Вооруженных Сил России на общую сумму более полумиллиарда рублей.

Демчик получил крупную взятку от генерального директора фабрики Александра Свистунова за общее покровительство. Следователи наложили арест на имущество Демчика на сумму более 100 миллионов рублей. На имущество Свистунова - на сумму свыше 35 миллионов рублей.

Ранее суд наложил арест на имущество Павла Вешкина, заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Министерства обороны. Его обвиняют в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Вешкину грозит до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело также завели на экс-начальника филиала ЖКУ Минобороны Дмитрия Есина. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Россия Аресты Следственный комитет России
21 января 2025, 14:38
Стало известно, по какой статье Михаил Пичугин проходит подозреваемым
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Дрейфовавший 67 дней в Охотском море Михаил Пичугин проходит подозреваемым по статье о нарушении правил безопасности движения на морском транспорте. Об этом заявил его адвокат Андрей Назаров в беседе с 360.ru.

«Часть 3, статья 263 уголовного кодекса. Это, по сути, нарушение правил судовождения», - сказал он.

Назаров отметил, что обвинения Пичугину еще не предъявляли, а подозреваемый - это не обвиняемый.

«Пока Михаилу никто о вине ничего не говорит. <… > Разбираемся с этим вопросом, все до последней минуты, все эти события, начиная с 9 августа того года», - заявил адвокат.

Также 360.ru удалось связаться с самим Пичугиным. На вопрос о своем состоянии он ответил, что чувствует себя нормально.

Происшествие случилось в начале августа 2024 года. Михаил вместе с братом и 15-летним племянником отправились на катамаране к Шантарским островам. Судно попало в шторм и сбилось с курса. В итоге лодка дрейфовала два месяца в Охотском море, пока ее не нашли рыбаки. Выжил только Пичугин.

Адвокаты Шторм
21 января 2025, 11:01
Мошенника из Евпатории задержали с поличным при получении 50 миллионов рублей
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Жителя Евпатории задержали за причастность к мошенничеству в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчина 2003 года рождения пообещал своему знакомому - владельцу одного из спортивных клубов - помочь с прекращением проверок организации. Он также утверждал, что сможет сделать так, чтобы приятеля не привлекли к уголовной ответственности за правонарушения. Житель Евпатории в действительности не мог оказать содействие, однако потребовал вознаграждение за свои «труды».

Злоумышленника задержали с поличным, когда он получал 50 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали жительницу Пензы , подозреваемую в мошенничестве при получении детских пособий.

Преступления ФСБ Мошенничество Деньги
21 января 2025, 10:39
Мигранта-экстремиста поймали при попытке сбежать с Сахалина
Пресс-служба Следственного комитета
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Обвиняемый в экстремизме иностранец попытался сбежать из России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Сахалинской области.

Гражданин Узбекистана в 2021 году вступил в ячейку международного движения, деятельность которого в России признали экстремистской и запретили. Он пропагандировал криминальную идеологию, посещал «сходки», а также следил за тратами из общей «казны».

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего иностранца, когда он пытался уехать с российской территории. Его заключили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело.

В Росфинмониторинге накануне сообщили, что фигурантов уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов , включили в список террористов и экстремистов.

Преступления Экстремизм Следственный комитет России
21 января 2025, 10:28
Выжившего после двухмесячного дрейфа Пичугина заподозрили в убийстве родственников
Unsplash
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Михаила Пичугина, который выжил в Охотском море после двухмесячного дрейфа, могут посадить на семь лет по делу о гибели родных. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее он проходил по этому делу как свидетель. По данным журналистов, статус Пичугина в разбирательстве изменили в конце декабря. Мужчина дал показания и ознакомился с экспертизами. Суды пока не проходили, но были следственные проверки.

В начале августа Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником поплыли на катамаране к Шампанским островам. Судно попало в шторм, поэтому сбилось с курса.

В итоге компания осталась без якорей, весла и двигателя. Лодка свободно дрейфовала 67 дней. Ее случайно обнаружили моряки и подняли на борт. Жив был только Михаил. Он похудел на 26 килограмм, после спасения мужчину госпитализировали, а в конце октября выписали из больницы.

Убийства Шторм Мужчины

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