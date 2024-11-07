СК завершил следствие по делу банды экс-силовиков, убивавших людей в 90-х годах

В банду спецназовцев входили бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, сотрудники внутренних войск МВД (ныне Росгвардия) и других силовых структур. На их счету более десятка заказных убийств, несколько покушений и вымогательств.

Всего по делу проходят 11 фигурантов. Также под стражей находится женщина, которую считают заказчиком ряда преступлений.

Следователи установили причастность «оборотней в погонах» к 31 преступному эпизоду. Фигуранты и их адвокаты уже знакомятся с 80 уголовного дела.

Несколько их подельников сотрудничали со следствием, в частности, экс-сотрудник МВД, а сейчас бизнесмен Алексей Чеботарев, который выступит сначала свидетелем на основном процессе. Его дело рассмотрят уже после этого.

Руководил бандой бывший военный Павел Христев.

«Павел Христев был задержан в конце марта 2023 года вместе со своим сыном Александром Христевым по подозрению в нападении на предпринимателя из Калужской области и поджога автомобиля», - говорится в материале.

Ранее московский СК сообщил об увеличении числа потерпевших девушек от вымогателей до восьми человек.