29 июля 2024, 11:59

СК завершил расследование дела о подготовке покушения на Симоньян

РИА «Новости»
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Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела против неонацистской группировки «Параграф-88» о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела против неонацистской группировки «Параграф-88» о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщила газета « Коммерсант ».

Фигурантами стали более 10 человек. Часть из них отрицают вину в подготовке нападения на журналистку. Скоро они приступят к изучению материалов дела. По словам адвокатов, в нем может быть не менее 100 томов.

В начале июля стало известно, что среди фигурантов в деле о покушении на Симоньян и Ксению Собчак появился ученик восьмого класса.

По версии следствия, подготовку преступления курировали специалисты из Службы безопасности Украины.

В апреле главный редактор RT рассказала , зачем СБУ выдвинула против нее новые обвинения.

Следственный комитет России
29 июля 2024, 11:36
Сына миллиардера Мусы Бажаева попросили отправить в СИЗО
РИА «Новости»
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Задержанному за драку с полицейским сыну владельца концерна «Группа Альянс» Мусы Бажаева, Тимуру Бажаеву, в ближайшее время изберут меру пресечения. Следователь подал в Замоскворецкий районный суд ходатайство о заключении под стражу. Информация о деле появилась на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Прошение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировали 29 июля. На этот же день назначили судебное заседание.

Бажаев-младший стал фигурантом уголовного дела по части второй статьи 318 УК России «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Драка произошла 27 июля возле стадиона «Лужники». Парень агрессивно отреагировал на замечание полицейского. Депутат Госдумы Александр Хинштейн после этого заявил, что руководство МВД России взяло расследование под личный контроль.

Отец дебошира Бажаев-старший заявил, что сын понесет наказание, если его вину докажут.

Драки Уголовное дело Суд Аресты Полиция Москва
28 июля 2024, 13:40
Суд отправил под стражу подозреваемых по делу о подготовке теракта в Каспийске
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Советский районный суд Махачкалы арестовал трех мужчин, которых подозревают в создании террористического сообщества для подрыва церкви Казанской иконы Божией Матери и ее прихожан. Об этом сообщили «Известия».

Обвиняемых заключили под стражу на два месяца - до 25 сентября.

По данным ТАСС , подсудимые готовили теракт в Каспийске и самостоятельно соорудили взрывное устройство. Их обвинили в организации террористического сообщества, незаконном изготовлении взрывчатки и покушении на теракт.

Сотрудники ФСБ задержали трех мужчин. Один из них признался на допросе, что планировал взорвать церковь и убивать полицейских, патрулирующих улицы. Задержанные местные жители признали свою вину , по месту их проживания правоохранители нашли взрывное устройство, оружие и инструкции по ведению боя в городских условиях.

Дагестан Суд Терроризм Преступления
28 июля 2024, 03:50
В Госдуме заявили, что на дело сына Бажаева о драке с полицейским пытаются «активно повлиять»
Freepik
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Руководство МВД лично контролирует расследование нападения на полицейского рядом со стадионом «Лужники» в Москве, в котором заподозрили сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура. Об этом заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Руководство МВД взяло под личный контроль разбирательства с дракой сына миллиардера Тимура Бажаева в связи с активными попытками повлиять на их ход», - написал он.

По его словам, Тимур напал на начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина, который отвечает за всю безопасность Центрального округа.

Очевидцы рассказали, что конфликт случился после попытки Бажаева-младшего проникнуть в «Лужники» со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку. Махонин не пропустил молодого человека и призвал пройти через обычный вход. В итоге Тимур ударил правоохранителя по лицу и затеял драку.

«Поскольку вся история попала на видео, а избитый начальник ОООППММ и другие сотрудники - от своей позиции уже не откажутся, уйти от ответственности виновному никак не удастся», - написал Хинштейн.

Ранее миллиардер Муса Бажаев прокомментировал ситуацию с дракой его сына. Бизнесмен объяснил, что ему неизвестны детали, однако, если Тимур действительно виноват, то ответит за содеянное.

Драки Полиция Москва
28 июля 2024, 03:33
«Будет отвечать». Миллиардер Бажаев прокомментировал драку сына с полицейским в Москве
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Российский миллиардер Муса Бажаев заявил, что если его сын Тимур виновен в драке с полицейским, то ответит за содеянное. Об этом он сказал в беседе с газетой «Известия».

Бизнесмен не уверен, что его сын действительно совершил «неправильные асоциальные действия», он считает, что ситуация образуется.

«Мне об этом неизвестно пока, и я с этим бороться не собираюсь, если мой сын виноват <…> то будет отвечать», - сказал Бажаев.

Ранее в СК Москвы заявили, что 23-летний Тимур Бажаев подрался с сотрудником полиции рядом со стадионом «Лужники». В итоге парня задержали и возбудили против него уголовное дело. По данным следователей, он начал нарушать общественный порядок, а потом вступил в конфликт с правоохранителем и начал драться.

Драки Уголовное дело Полиция Москва

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