СК завел дело после взрыва на АЗС в Дагестане

В ведомстве уточнили, что дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновного лица», - заявили в пресс-службе.

По последним данным, при взрыве погибли пять человек, включая одного ребенка. Осколочные ранения и ожоги получили четыре человека. В состоянии средней степени тяжести их забрали прибывшие на место бригады скорой помощи.

Взрыв полностью разрушил здание станции и вызвал сильный пожар. Распространившийся на площади в 500 квадратных метров огонь охватил здание столовой и молельной комнаты. По данным МЧС, взрыв и пламя повредили две легковые машины и грузовик.