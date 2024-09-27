27 сентября 2024, 19:09

СК завел дело после взрыва на АЗС в Дагестане

Читайте нас в: Google Новости

Уголовное дело завели дагестанские следователи после гибели пяти человек на автозаправочной станции Новый Хушет рядом с Махачкалой. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

В ведомстве уточнили, что дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновного лица», - заявили в пресс-службе.

По последним данным, при взрыве погибли пять человек, включая одного ребенка. Осколочные ранения и ожоги получили четыре человека. В состоянии средней степени тяжести их забрали прибывшие на место бригады скорой помощи.

Взрыв полностью разрушил здание станции и вызвал сильный пожар. Распространившийся на площади в 500 квадратных метров огонь охватил здание столовой и молельной комнаты. По данным МЧС, взрыв и пламя повредили две легковые машины и грузовик.

Дагестан Взрывы Следственный комитет России Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы
27 сентября 2024, 15:47
Ставивший на растяжку приемного сына уралец получил пять лет колонии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Приговор в пять лет лишения свободы получил житель Екатеринбурга Александр Наумов за издевательства над приемным сыном, в убийстве которого обвинили его супругу. Как сообщил сайт E1.Ru, приговор вынес Гарнизонный суд города.

Приговор в пять лет лишения свободы получил житель Екатеринбурга Александр Наумов за издевательства над приемным сыном, в убийстве которого обвинили его супругу. Как сообщил сайт E1.Ru , приговор вынес Гарнизонный суд города.

Наумова также лишили воинского звания. Мужчина во время гибели мальчика находился в зоне специальной военной операции.

О том, что екатеринбуржец истязал ребенка, пока тот был жив, выяснили следователи, которые расследовали убийство мальчика. В ходе допроса опекун подтвердил, что наказывал приемного сына приседаниями, а также на несколько часов оставлял ребенка «на растяжке», привязывая к стулу.

После Наумов изменил свои показания и отрицал всяческую причастность к произошедшему, заявив, что детей видел редко, потому что все время проводил в зоне СВО. Представлявшая интересы осужденного адвокат Жанна Калегина заявила, что обжалует приговор.

Тело шестилетнего мальчика нашли в сумке на территории гаража в Чкаловском районе города после трех дней работы волонтеров и полиции. С заявлением об исчезновении ребенка обратилась приемная мать. Проведенная экспертиза показала, что мальчик погиб за несколько месяцев до заявления опекунши.

Погибший ребенок стал не первым, которого многодетная семья взяла к себе. Бывший воспитанник Наумовых заявил, что сбежал от пары из-за жестокого обращения. Погибшего ребенка он видел живым и отметил, что того часто наказывали.

По словам опекунши, мальчик утонул в ванной. Испугавшись, что у нее отберут остальных детей, женщина спрятала тело в гараже. Сейчас возбужденное против нее уголовное дело рассматривает суд.

Уголовное дело Суд Дети Семья Приговоры Екатеринбург
27 сентября 2024, 15:40
В деле о похищении и убийстве в Балакове появилась ревнивая женщина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
К похищению и убийству 47-летней Натальи Алешниковой в Балакове может оказаться причастна супруга ее любовника. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В публикации отметили, что подозреваемой оказалась 54-летняя Светлана Т., чей муж якобы тайно встречался с Алешниковой.

Узнав об измене супруга, женщина решила устранить соперницу. Следствие, по данным канала, готовится предъявить ей обвинение и уже обратились в суд с просьбой об аресте.

В настоящее время продолжаются работы по установлению личностей исполнителей похищения, которые убили Алешникову, перерезав ей горло. Погибшая занималась бизнесом.

Женщина пропала 22 сентября вечером на парковке на бульваре Роз в Балакове. Судя по записям с камер видеонаблюдения, двое неизвестных насильно посадили ее в автомобиль и скрылись. Через два дня тело Алешниковой нашли рядом с машиной, замаскированной ветками.

Убийства Следственный комитет России
27 сентября 2024, 13:10
Варламову пригрозили уголовным делом за нарушение закона об иноагентах
Читайте нас в: Google Новости
Блогер Илья Варламов* дважды за год подпадал под административную статью, не указывая в своих социальных сетях полученный им статус иностранного агента. После очередного нарушения прокуратура Москвы направила следователям материалы для возбуждения уголовного дела, сообщила пресс-служба столичного ведомства.

В прокуратуре пояснили, что действия Варламова* подпали под статью Уголовного кодекса об уклонении от исполнении обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах.

В пресс-службе отметили, что после двух наложенных штрафов Варламов* продолжил публикации в социальных сетях, а также других публичных площадках информацию без указания своего статуса.

В последний раз блогера Илью Варламова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение деятельности иностранного агента в начале июня этого года. Такое решение вынес Таганский суд Москвы.

Министерство юстиции внесло Варламова* в реестр иностранных агентов 23 марта 2023 года.

*Признан в России иностранным агентом.

Уголовное дело Прокуратура РФ Илья Варламов Иноагенты
27 сентября 2024, 12:06
Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание украинских агентов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ, задержавших в республике двух агентов украинских спецслужб. Об этом он написал в Telegram-канале.

По данным главы региона, задержанные по заданию противника собирали информацию о стратегических объектах на полуострове и местах дислокации вооружения.

«Враги Крыма и России должны помнить: от наказания не уйдет никто», - подчеркнул Аксенов.

Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания. Фигурантами уголовного дела оказались 45-летний местный житель и 43-летний иностранец.

Крымчанина обвинили в передаче СБУ информации о системах ПВО, защищающих мост через Керченский пролив, и о передвижении эшелонов с российской военной техникой.

Задержания Шпионаж Крым ФСБ

Новости по теме