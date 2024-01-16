СК завел дело после совращения ученицы одной из московских школ

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«Педагога нашей школы задержали по подозрению в неправомерных действиях по отношению к ученице», - подчеркнула она.

Швец отметила, что случившееся абсолютно недопустимо, особенно если речь идет о школе, где должны обеспечивать безопасную среду для детей.

По ее словам, учебное учреждение готово предоставить пострадавшему ребенку и его семье помощь, в том числе психологическую. В школе начали служебную проверку и сотрудничают со следствием.

В пресс-службе московского главка СК отметили, что подозреваемый с ноября 2023 года по январь 2024-го переписывался с девочкой 2010 года рождения и таким образом совращал ее. Мать подростка узнала об общении дочери со взрослым мужчиной и немедленно обратилась в полицию.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях и будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

«В настоящее время мужчина 1996 года рождения задержан, ему предъявили обвинение», - подчеркнули в СК.

Учителя проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории столичного региона.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина переписывался с несколькими девочками.