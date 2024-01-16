СК завел дело после совращения ученицы одной из московских школ
В столичной школе № 1987 подтвердили задержание учителя по подозрению в совращении ученицы. Об этом РИА «Новости» сообщила директор учебного учреждения Елена Швец. Против него уже возбудили дело.
«Педагога нашей школы задержали по подозрению в неправомерных действиях по отношению к ученице», - подчеркнула она.
Швец отметила, что случившееся абсолютно недопустимо, особенно если речь идет о школе, где должны обеспечивать безопасную среду для детей.
По ее словам, учебное учреждение готово предоставить пострадавшему ребенку и его семье помощь, в том числе психологическую. В школе начали служебную проверку и сотрудничают со следствием.
В пресс-службе московского главка СК отметили, что подозреваемый с ноября 2023 года по январь 2024-го переписывался с девочкой 2010 года рождения и таким образом совращал ее. Мать подростка узнала об общении дочери со взрослым мужчиной и немедленно обратилась в полицию.
Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях и будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.
«В настоящее время мужчина 1996 года рождения задержан, ему предъявили обвинение», - подчеркнули в СК.
Учителя проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории столичного региона.
По данным Telegram-канала Baza, мужчина переписывался с несколькими девочками.