СК завел дело после гибели полицейского в ходе стрельбы под Рязанью

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По данным следствия, уроженец Вологодской области оказал сопротивление полицейским при проведении следственных действий. Он выстрелил из охотничьего ружья, в результате чего погиб сотрудник полиции УМВД России по Вологодской области.

Действия фигуранта пресекли при поддержки бойцов Росгвардии, нападавшего отвезли в медицинское учреждение.

На место ЧП выехали криминалисты. Следователи начали уголовное производство по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Ход расследования взял на контроль глава следственного управления Рязанской области Владимир Никешкин.

О стрельбе в селе Высокое стало известно ранее в среду. Мужчина из окна дома открыл огонь по правоохранителям из ружья. Позднее прокуратура подтвердила гибель полицейского.