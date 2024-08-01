СК запросил заочный арест экс-адвокату Новикову за госизмену

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Анкетные данные двух фигурантов совпадают именами и фамилиями бывшего адвокатом и игрока «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова* и ранее занимавшего пост вице-президента «Газпромбанка» Игоря Волобуева*. Третьим обвиняемым стал Дубинин А.С.

«Зарегистрированы материалы об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу Дубинина А. С., Волобуева И. М., Новикова И.С.*», - говорится в картотеке.

Фабула обвинений не раскрывается в связи с грифом секретности расследования.

В начале июня Гагаринский суд Москвы вынес заочный приговор в 8,5 лет колонии общего режима для бывшего адвоката Ильи Новикова* по делу о распространении недостоверных сведений о российской армии.

В материалах дела говорится, что экс-юрист дал интервью с ложными сведениями о действиях российских военных. Новиков* уехал из России в начале 2022 года.

*Илья Новиков - признан в России иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов и террористов.

*Игорь Волобуев - признан в России иностранным агентом.