СК запросил арест для напавшего на повара с ножом московского дебошира

Ночью 5 июля в Мещанском районе посетитель бара напал на повара развлекательного учреждения с ножом и ударил его в сердца. На помощь пострадавшему тут же пришли коллеги: сотрудники бара вызвали скорую помощь, которая экстренно доставила раненого в больницу.

Медикам удалось спасти повара. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Нападавшего нашли, ему уже предъявили обвинение в покушении на убийство. Известно, что мужчина - иностранец. Камеры с места инцидента изъяли. Основной версией случившегося следователи назвали бытовой конфликт. Теперь Следком настаивает на аресте дебошира.

Ранее в суд передали дело дачника из Краснодара, который из ревности расправился с соседом. В ночь случившегося между собутыльниками произошел конфликт из-за супруги хозяина дома, закончившийся поножовщиной.