СК заинтересовался челябинцем, который грозился отрезать язык учительнице его сына

«В ходе проверки будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, по результатам принято процессуальное решение», - добавили в СК.

Подозреваемому могут обвинить в угрозе причинением тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

Ранее стало известно, что мужчина ворвался в кабинет прямо во время урока , предположительно, после того, как учительница сделала его сыну замечание. Он стал кричать на женщину матом, угрожал отрезать ей язык и выгнать с работы. От переживаний учительнице стало плохо, и ее увезли в больницу с подозрением на инсульт.

А 16 сентября в сводки происшествий попала другая челябинская школа - № 68. Ее ученик пришел на уроки с молотком и ножом и напал на одноклассников.

Пострадали пять человек , в том числе учительница, попытавшаяся заступиться за детей.