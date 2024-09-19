19 сентября 2024, 18:42

СК заинтересовался челябинцем, который грозился отрезать язык учительнице его сына

Freepik
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Следственный комитет организовал проверку из-за угроз учительнице школы № 71 в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, по результатам принято процессуальное решение», - добавили в СК.

Подозреваемому могут обвинить в угрозе причинением тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

Ранее стало известно, что мужчина ворвался в кабинет прямо во время урока , предположительно, после того, как учительница сделала его сыну замечание. Он стал кричать на женщину матом, угрожал отрезать ей язык и выгнать с работы. От переживаний учительнице стало плохо, и ее увезли в больницу с подозрением на инсульт.

А 16 сентября в сводки происшествий попала другая челябинская школа - № 68. Ее ученик пришел на уроки с молотком и ножом и напал на одноклассников.

Пострадали пять человек , в том числе учительница, попытавшаяся заступиться за детей.

Челябинская область Школы Учителя Челябинск Следственный комитет России
19 сентября 2024, 12:09
Крупную нарколабораторию накрыли в Подмосковье
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В Московской области ликвидировали крупную подпольную лабораторию по производству наркотиков. Она находилась в частном доме в деревне Алферово.

Специалисты отследили фуру, которая перевозила запрещенные вещества из Казахстана в логистический центр столицы, благодаря чему вышли на нарколабораторию. Получателем груза оказался 34-летний россиянин - он ждал бочки с белым порошком в арендованном доме в Подмосковье.

«При обыске изъяты порошкообразные вещества, емкости с жидкостями, стеклянные колбы, пробирки, трубки», - рассказали в пресс-службе.

«Аптекарь» получал финансирование с Украины и заказывал через интернет сырье. Он варил наркотики и передавал их сообщникам-\"кладмэнам». Партию сбывали в виде закладок в парках Москвы и Подмосковья. По факту контрабанды возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит от 15 до 20 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей или пожизненное лишение свободы.

Накануне полицейские обнаружили нарколабораторию в деревне Марамзина близ Екатеринбурга. Ее организовали два местных жителя.

Наркотики Таможня
18 сентября 2024, 17:10
Суд арестовал Пашаева по делу о мошенничестве до 15 ноября
Global Look Press
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Московский гарнизонный военный суд на два месяца арестовал бывшего адвоката Эльмана Пашаева по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Бывшему адвокату Эльману Пашаеву, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2024 года», - заявили в СК.

Экс-адвоката задержали в Москве 17 сентября по подозрению в мошенничестве на сумму более 40 миллионов рублей. Пашаеву грозит до 10 лет колонии.

По данным следствия, экс-адвокат пообещал Алексею Блиновскому за деньги освободить его жену Елену от уголовной ответственности. Супруг блогера согласился, и Пашаев получил от него крупную сумму денег во время встречи.

В августе блогеру Елене Блиновской суд продлил срок содержания под стражей до 2 февраля 2025 года.

Уголовное дело Суд Мошенничество Следственный комитет России Эльман Пашаев Елена Блиновская
18 сентября 2024, 13:55
Количество пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries увеличилось до семи
Телеканал «360»
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При стрельбе у офиса компании Wildberries в Москве пострадали минимум семь человек, в том числе трое полицейских. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Он уточнил, что задержали уже девятерых участников конфликта.

Ранее сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук заявил , что на него попытались напасть. По словам бизнесмена, он приехал в офис на переговоры по остановке строительства складов, но на него напали охранники и неизвестные люди. После этого началась стрельба.

В свою очередь, пресс-служба Wildberries сообщила , что Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис вместе с собственной охраной, поэтому правоохранительным органам пришлось принять меры.

В конце июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил , что к нему приехал Бакальчук и попросил о помощи. Бизнесмен рассказал, что компанию пытаются захватить рейдеры, которые оградили его от жены.

Сама Татьяна Бакальчук позже заявила, что подает на развод с мужем , а изменения в фирме, в частности объединение с компанией Russ, с ним согласовывали.

Стрельба Стрельба у офиса Wildberries
18 сентября 2024, 09:50
Женскую террористическую ячейку накрыли в Татарстане
РИА «Новости»
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Федеральная служба безопасности пресекла деятельность женской ячейки международной террористической организации в Татарстане. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Представители организации вербовали в свои ряды россиян. Члены ячейки распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине «всемирного халифата».

Сотрудники ФСБ провели обыски жилья представителей ячейки, изъяли экстремистскую литературу, средства связи и электронные носители информации.

«Следственным подразделением УФСБ России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - заявили в ФСБ.

В понедельник сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией. Мужчину арестовали.

Терроризм Татарстан ФСБ

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