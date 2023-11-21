СК задержал подозреваемого в изнасиловании пятилетней давности в Москве

По данным следствия, 27 августа 2018 года мужчина, находился в лесопарке недалеко от улицы Парковой. Он похитил у женщины мобильный телефон и деньги, а после изнасиловал ее и скрылся с места происшествия.

Во время работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты изучили материалы уголовного дела и смогли установить личность преступника.

В итоге стражи правопорядка задержали уроженца Брянской области 1985 года рождения. Ему уже предъявили обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

Ранее мужчине дали пять лет колонии за попытку изнасилования двух незнакомок на юге Москвы.