СК задержал подозреваемого в изнасиловании пятилетней давности в Москве
Мужчину, которого заподозрили в изнасиловании женщины в 2018 году на северо-западе Москвы, задержали. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным следствия, 27 августа 2018 года мужчина, находился в лесопарке недалеко от улицы Парковой. Он похитил у женщины мобильный телефон и деньги, а после изнасиловал ее и скрылся с места происшествия.
Во время работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты изучили материалы уголовного дела и смогли установить личность преступника.
В итоге стражи правопорядка задержали уроженца Брянской области 1985 года рождения. Ему уже предъявили обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.
Ранее мужчине дали пять лет колонии за попытку изнасилования двух незнакомок на юге Москвы.