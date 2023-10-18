СК задержал двух подозреваемых в массовых драках в Москве и области

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По данным ведомства, двое несовершеннолетних, уроженцы Таджикистана и Екатеринбурга, на протяжении месяца устраивали «показательные» драки с незнакомцами. Они провоцировали их и выкладывали в социальные сети ролики о произошедшем.

Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и выяснили, что подозреваемые могут быть причастны к массовым дракам в торговом центре на Ходынском бульваре и учебном учреждении в Химках.

Против них возбудили дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается. Сотрудники правоохранительных органов проверят подозреваемых и продолжат розыск соучастников.

Ранее четверо мужчин подрались с работниками отеля в центре Москвы. Они не проживали в гостинице, но пришли в лобби и начали выпивать. Полиция задержала их за нападение с ножом на одного из сотрудников гостиницы.